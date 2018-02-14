Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Yenierenköy Belediyesi'nde yaşanan olaylarla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Sendika adına açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yalınkaya, ortaya çıkan sonucun utanç verici olduğunu söyledi.

Yapılan yazılı açıklama şu şekilde;

"Yenierenköy Belediyesi’nde geçmişten günümüze kadar gelen sorunların ortaya irade koyulup aşılamaması yüzünden ortaya çıkan sonuç utanç vericidir.

Bu ülkenin 28 Belediyesi’nden birisi olan Yenierenköy Belediyesi’ndeki sorunların yıllarca görmezden gelinmesi ve seçilmiş başkanın istifası sonrasında gelişen süreçte yeterli iradenin ortaya konulmaması sebebi ile geçtiğimiz yıl sendika olarak farkındalık yaratma amacıyla çalışanlarla birlikte belediyenin kapısına kilit vurmuş ve sorunlarla birlikte çözüm önerilerimizi basın açıklamamız ile kamuoyuna duyurmuştuk.

Ne yazık ki o günden bugüne kadar sorunların çözümü anlamında tarafların yeterince ortaya koyamadıkları niyet sonucunda dün itibari ile Yenierenköy Belediyesi Başkan Vekili ve 10 Belediye Meclis Üyesi görevlerinden istifa etmiş bulunmaktır.

Şu anda hükümette bulunan 4 partimizin gerek başkanları, gerekse de parti yetkilileri Yenierenköy Belediyesi’nde yaşanan sorunları bilmektedirler. Özellikle seçim döneminde tüm siyasi partilerimiz de bölgeyi ziyaret edip yaşanan sıkıntıları birinci ağızdan, yani çalışanlardan dinlemişler ve hükümete gelmeleri halinde ortaya irade koyacakları yönünden taahhütler vermişlerdir. Şimdi bu taahhütlerin hayata geçmesi ve verilen sözlerin tutulması anlamında 4’lü koalisyonun önünde ilk ciddi sınavları durmaktadır.

Bu bağlamda sabahın erken saatlerinde İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Ayşegül Baybars Kadri ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, bakandan gerekli adımların bir an önce atılmasını talep etmiş, karşılık olarak ise sayın bakandan gerekli adımların atılacağı ve sürecin sendika iler birlikte yürütüleceği sözü alınmıştır.

Hükümetten beklentimiz bu konunun acilen gündeme alınması ve somut olarak atılacak olan adımların en kısa sürede açıklanmasıdır."

Belediye Emekçileri Sendikası