“Ortaokula elveda liseye merhaba” dediler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 10. Yılını kutlayan TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde önceki akşam ortaokul mezuniyet töreni coşkusu yaşandı.

Okul kampüs alanı içinde bu yıl liseye başlayacak öğrenciler için düzenlenen etkinlikte, TED Kuzey Kıbrıs Koleji yönetici ve öğretmenleri; mezuniyet heyecanı yanında zorlu geçen bir dönem sonrasında öğrenci ve velileriyle buluşmanın heyecanını da yaşadılar.

Yaşanılan pandemi süreci nedeniyle törene katılamayan Genel Koordinatör ve Okul Müdürü Lisa Broomhead’in öğrencilere mesajıyla başlayan tören Ortaokul ve Lise Müdür Yardımcısı Sezan Numanoğlu’nun konuşmasıyla devam etti. Numanoğlu konuşmasında TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nin 10. yılını, 10 yılda neleri başardıklarını ve K12 bütünlüğünün önemini vurguladı.

Mezun arkadaşları adına duygu ve düşüncelerini İngilizce olarak dile getiren Ada Balıkçı ve Sezin Efendi’nin duygu dolu konuşmalarının ardından eğitimdeki devamlılığı sembolize eden bayrak ve flama devir teslim töreni gerçekleşti. Öğrencilerin TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde bugüne kadar geçirdikleri yılları içeren barko - vizyon gösterisi izleyiciler tarafından çok beğenildi. Mezun öğrencileri tanıtan eğlenceli yorumların ardından 8. sınıf öğrencilerinden Nehir Andaç ve Cevdet Minalay’ın kemanından çıkan melodiler herkesi büyüledi.

Dereceye giren ilk üç öğrenciye okul yöneticileri tarafından plaket ve sertifika takdiminden sonra, diploma sunumuna geçildi. Coşkunun en doruğunda keplerini havaya fırlatan mezunlar birbirlerine sarılarak veda ettiler.