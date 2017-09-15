Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), “Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin, ikinci bir emre kadar Mehmet Çakıcı ile Mehmet Eş'in Toplumcu Limited'in (Ortam Gazetesi) hissedarı olmadıkları yönünde ara emri kararına hükmettiğini” açıkladı.

TDP’den yapılan açıklamada, “mahkemenin, Çakıcı ile Eş'in bu sıfatla aldıkları tüm kararları da durdurduğu” kaydedildi.

TDP, “Toplumcu Limited hissedarları tarafından, hisse artırımında bulunarak hisse çoğunluğunu ele geçirdikleri iddiasıyla kararlar üreten Mehmet Çakıcı ve Mehmet Eş'e yönelik ara emri başvurusunu görüşen Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin, davacıların davalarında haklı olduğuna dair ciddi belirtiler olduğu bulgusu yaparak, talep edilen emirleri tek taraflı olarak vermeyi uygun gördüğünü” belirtti.

TDP, karara göre Mahkeme’nin, “Mehmet Çakıcı ile Mehmet Eş'in hissedar olmadıklarını, dolayısı ile onların direktör olarak atadığı Mehmet Davulcu ile Zuhal Koreli'nin direktörlüklerinin geçerli olmadığına hükmettiğini, Çakıcı ve Eş'in hissedar olarak aldıkları tüm kararları geçersiz kıldığını” duyurdu.

VAROĞLU

Toplumcu Limited Direktörü Esat Varoğlu da yaptığı açıklamada, “mahkemenin, Mehmet Çakıcı ile Mehmet Eş'in şirket hisselerinin büyük çoğunluğunu ele geçirmelerini sağlayan kararın, şirketler hukukuna göre gayrı yasal ve geçersiz olduğu iddiasıyla açılmış davanın haklılığına ilişkin belirtiler olduğuna hükmettiğini ve bu nedenle ara emri verdiğini” kaydetti.

Varoğlu, ara emri başvurusunun da zaten bu “gayrı yasallık” üzerine açıldığını anımsattı.

Mehmet Çakıcı ve Mehmet Eş tarafından hissedar olarak alınan tüm kararların ikinci bir emre kadar durdurulduğunu ifade eden Varoğlu, Çakıcı ile Eş'in hisselerin büyük çoğunluğuna sahip oldukları yönündeki iddianın doğru olmadığının ortaya çıktığını belirtti.

Varoğlu, "Bu karar Çakıcı'nın iddialarını da çürütmektedir. Ortam Gazetesi, Toplumcu Demokrasi Partisi'nin, 41 yıllık geleneğe sahip çıkan, ilke ve değerlerinden ne olursa olsun vazgeçmeyen, sosyal demokrasinin bu adada kökleşmesi için mücadele veren kişilerindir. Yani olması gereken yerdedir" ifadelerini kullandı.