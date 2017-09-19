Ortam’da sular durulmuyor…

ORTAM Gazetesi’nde ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Daha önce, Toplumcu Kurtuluş Partisi - Yeni Güçler tarafından yönetimine el konulan, sonrasında da hisse devri mahkeme kararı ile ‘gayrı yasal’ bulunan Ortam, sahibi ‘Toplumcu Ltd’ gösterilerek basılmaya başlandı.

Toplumcu Ltd. yasal direktörü olan Esat Varoğlu, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nin ara emrine rağmen, şirketin ve gazetenin adının yasa dışı olarak kullanıldığını belirtti, mahkeme kararına uymayanlar ile ilgili yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Varoğlu, ara emri alınmasının ardından 3 gündür gazetenin basıldığını söyleyerek, konuyla ilgili davanın 22 Eylül Cuma günü görüşüleceğini aktardı.

“Çakıcı ve Eş’in hissedar olarak aldıkları karar geçersiz”

Hatırlanacağı üzere Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), “Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin, ikinci bir emre kadar Mehmet Çakıcı ile Mehmet Eş'in Toplumcu Limited'in (Ortam Gazetesi) hissedarı olmadıkları yönünde ara emri kararına hükmettiğini” açıklamıştı.

TDP’den yapılan açıklamada, “mahkemenin, Çakıcı ile Eş'in bu sıfatla aldıkları tüm kararları da durdurduğu” kaydedilmişti.

TDP, “Toplumcu Limited hissedarları tarafından, hisse artırımında bulunarak hisse çoğunluğunu ele geçirdikleri iddiasıyla kararlar üreten Mehmet Çakıcı ve Mehmet Eş'e yönelik ara emri başvurusunu görüşen Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin, davacıların davalarında haklı olduğuna dair ciddi belirtiler olduğu bulgusu yaparak, talep edilen emirleri tek taraflı olarak vermeyi uygun gördüğünü” belirtmişti.

TDP, karara göre Mahkeme’nin, “Mehmet Çakıcı ile Mehmet Eş'in hissedar olmadıklarını, dolayısı ile onların direktör olarak atadığı Mehmet Davulcu ile Zuhal Koreli'nin direktörlüklerinin geçerli olmadığına hükmettiğini, Çakıcı ve Eş'in hissedar olarak aldıkları tüm kararları geçersiz kıldığını” duyurmuştu.