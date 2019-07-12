Ortaköy’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından, Lefkoşa Ortaköy’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, tasarruflarında satışa hazır uyuşturucu maddeler ile yakalandıkları belirtilen U.S.U, G.Y.M ve F.B.K.J bu sabah ek tutuklama süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıktı.Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı.

“Hamitköy’den aldıklarını itiraf ettiler”

Kurtbir, huzurda bulunan zanlıların 10 Temmuz’da saat 09.45 ile 10-30 arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Ortaköy’de sakin zanlı U.S.U’nun ikametgâhında yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 24 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi.

Polis ayrıca zanlının tasarrufunda uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 100 Euro ile 800 TL para bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Mesele ile ilgili yapılan soruşturmada zanlının tasarrufundaki maddeyi 6 Temmuz’da G.Y.M ile F.B.K.J ile birlikte Hamitköy’de henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıstan aldıklarını itiraf ettiğini aktardı.

Çantada uyuşturucu ve para…

Aynı gün 10.45-11.30 saatleri arasında G.Y.M’nin Lefkoşa’daki ikametgâhında arama yapıldığını belirten polis, zanlının çantası içerisinde 31 adet ayrı paket şeklinde yaklaşık 4 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 550 Euro, 3 Dolar ve 35 TL bulunarak emare olarak alındığını da mahkemeye aktardı.

Tahkikat tamamlanmadı

Polis memuru Kağan Kurtbir, aktarmış oldukları tüm olgular ışığında zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlıların soruşturma maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.