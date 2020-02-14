Ortaköy'de uyuşturucu, 1 tutuklu

Ortaköy’de H.R.A.B.’nin (E-23) evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık yarım gram ağırlığında kokain türü ve yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile plastik öğütücü içerisinde yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün meydana gelen olay sonrası, uyuşturucu olduğuna inanılan maddelere emare olarak el konurken, bahse konu şahıs tutuklandı.

KUMYALI’DA HIRSIZLIK…1 KİŞİ TUTUKLANDI

Kumyalı’da 20 Aralık 2019-13 Şubat 2020 tarihleri arasında, Orhan Külah’a ait iki ayrı ikametgahtan 2 buz dolabı, 1 bulaşık makinesi, 2 fırın, 2 gazocağı, 2 çamaşır makinesi,1 davlumbaz, 2 ahşap iç kapı ve 3 ahşap elbise dolap kapısı çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen L.N.S.(E-42) tutuklandı.

Bahse konu şahsın, çalınan 1 buzdolabı, 1 gaz ocağı, 1 fırın ve 1 çamaşır makinesi ve 1 davlumbazı bir şahsa 6 bin TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi.

GİRNE’DE EMANETÇİ TARAFINDAN HIRSIZLIK…1 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan Eylül 2019’da Girne’de, S.M.Ç.’nin (E-32) bir şahıs tarafından beyaz eşya almak için banka hesabına yatırılan 13 bin TL parayı alıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

GİRNE’DE BİLEZİK VE KOLYE ÇALAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Girne’de, Shoes and More isimli iş yerinden 450 TL değerinde 4 kolye ve 1 bilezik çalan E.K.(K-26) tutuklandı.

Olay dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

Olaylar hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.

LEFKOŞA VE İSKELE’DE ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ

Öte yandan dün 20.00-24.00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

LEFKOŞA’DA KURMARHANEYE GİRMESİ YASAK 9 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler gece kulüpleri, pansiyonlar, yatı evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile seyir halindeki araçlar kontrol edildi.

Denetimler kapsamında, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam dokuz kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

3 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 850 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 122 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, 3 araç trafikten men edildi.

İSKELE’DE KUMARHANEYE GİRMESİ YASAK 4 İŞİ TESPİT EDİLDİ

İskele’de gerçekleştirilen denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilmiş olup, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam dört kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise, toplam 270 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 69 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.