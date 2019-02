Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği Geçici Özel Danışman Jane Holle Lute iki gün boyunca Kıbrıslı liderlerle görüştü, müzakerelerin yeniden başlayabilmesi ve Kıbrıs sorununda ilerleme kaydedebilmek için “ortak zemin arayışı” ön plana çıktı.

Lute’un gerçekleştirdiği görüşmeler ardından her iki lider de resmi açıklama yapmazken, sözcüler aracılığı ile ortak zemin arayışı içerisinde oldukları belirttiler.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Paralimni’de yer alan bir törende konuşarak, Kıbrıs Rum tarafının müzakerelerin Temmuz 2017’de sona erdiği noktadan başlamasına hazır olduğunu belirtti. Anastasiadis, “Bugün bile başlarsa Kıbrıs Rum tarafı buna hazırdır” dedi.

Ansatasiadis, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile görüşmeye hazır olup olmadığıyla ilgili bir soruya, “Bayan Lute vasıtasıyla "her an hazırım" mesajı verdim. Görüşmeleri reddeden ben değilim” cevabını verdi.

Anastasiadis’in açıklamasına karşılık olarak ise Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı herhangi bir karşılık vermedi.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın sözcüsü Barış Burcu dün yaptığı yazılı açıklamada siyasi eşitlik vurgusu yaparak “Cumhurbaşkanımız, aynı zamanda başta siyasi eşitlik olmak üzere, bugüne kadar varılan mutabakatlardan geri adım atılmasının sürecin başlamasına hizmet etmeyeceğinin de altını çizmiştir” ifadelerini kullandı.

Burcu ayrıca, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Kıbrıs Türk tarafı olarak sürdürülen yapıcı tutuma uygun bir biçimde, geçmiş mutabakatlara da bağlılığını sürdürerek, söylem tutarlılığı içerisinde ortak bir zeminin yaratılması için Lute ile samimi ve yapıcı bir diyalog içinde olduğunu kaydetti.

Kıbrıslı Rum lider Nicos Ansatasiadis’in sözcüsü Prodromos Prodromu ise görüşmelerde doğal olarak, garantör ülkelerle ilgili konuların ele alındığını söyleyerek, Anastasiadis’in Akıncı’yla temasa geçerek, görüşme yapılmasını arzuladığını ifade etti.



Akıncı-Lute görüşmesi

Siyasi eşitlik vurgusu

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile dün yaklaşık iki saat görüştü. Görüşmenin ardından gün içerisinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, bir açıklama yaparak siyasi eşitlik vurgusunu yeniledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, başta siyasi eşitlik olmak üzere varılan mutabakatlarda geri adım atılmasının, müzakere sürecinin yeniden başlamasına hizmet etmeyeceğine vurgu yaptığını kaydetti.

Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Birleşmiş Milletler Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile gerçekleştirdiği iki görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Lute ile iki taraf arasında sonuç odaklı biçimde müzakerelere yeniden başlayabilmeyi anlamlı kılacak ortak bir zeminin, diğer bir değişle görev tanımlarında ortak bir anlayışın olup olmadığı hususunu ele aldığını kaydetti.



“Siyasi eşitlik başta olmak üzere geri adım sürecin başlamasına hizmet etmez”



Dünkü görüşmede de Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğinin bir çözüm için olmazsa olmaz olduğuna dikkat çekip örnekler verdiğini kaydeden Burcu, “Cumhurbaşkanımız, aynı zamanda başta siyasi eşitlik olmak üzere, bugüne kadar varılan mutabakatlardan geri adım atılmasının sürecin başlamasına hizmet etmeyeceğinin de altını çizmiştir” dedi.



“Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği ve kararlara etkin katılımı esastır”

Barış Burcu açıklamasında, “Herhangi bir federal çözümde, çoğunluk ve azınlık ilişkisi olamayacağı çok açıktır. Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği ve kararlara etkin katılımı esastır. Bu ilkeye ve geçmiş mutabakatlara sadakat, görev tanımlarının başarıyla sonuçlandırılabilmesi için kaçınılmazdır” ifadelerine yer verdi.

Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Kıbrıs Türk tarafı olarak sürdürülen yapıcı tutuma uygun bir biçimde, geçmiş mutabakatlara da bağlılığını sürdürerek, söylem tutarlılığı içerisinde ortak bir zeminin yaratılması için Lute ile samimi ve yapıcı bir diyalog içinde olduğunu kaydetti.

Hükümet ve Meclis'le bir araya gelecek

Barış Burcu, Akıncı’nın önümüzdeki günlerde hükümetle bir araya geleceğini, daha sonra bilgi vermek için Meclis’i de toplantıya çağıracağını açıkladı.

Anastasiadis-Lute görüşmesi

Prodromu: “Garantörlerle ilgili konular ele alındı”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis de dün saat 16.30’da, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği Geçici Özel Danışman Jane Holle Lute ile bir araya geldi.

Kıbrıs Cumhuriyeti haber kaynakları, Kıbrıslı Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in de hazır bulunduğu, 17.45’te tamamlanan Anastasiadis-Lute görüşmesinin ardından herhangi bir açıklama yapılmadığını duyurdu.



Bu arada, Kıbrıslı Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Anastasiadis-Lute görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunarak, diyaloğun önceki akşam da devam ettiğini ve doğal olarak, garantör ülkelerle ilgili konuların ele alındığını söyledi.

Prodromu, Lute’un önümüzdeki günlerde garantör ülkelerle görüşmeleri olacağını da kaydetti.

Akıncı'yla görüşme arzusu

Prodromu ayrıca, Anastasiadis’in Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile görüşme niyetini bir kez daha dile getirdiğini ve ilerleyen günlerde, Akıncı’yla temasa geçerek, görüşme yapılmasını arzuladığını ileteceğini belirtti.