Ortak projeler geliştirecekler

Mehmetçik Belediyesi ile İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İTÜ-KKTC Mağusa Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen imza töreninde, işbirliği protokolüne Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ve İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya imza koydu.

İki kurum arasında üç yıl süresince pek çok konuda işbirliği yapılması öngörülen ve ortak kültürel etkinliklerin düzenlenmesi konularında görüş birliğine varılan protokol töreninde Mehmetçik Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Cumaoğlu ve İTÜ-KKTC Bilişim Teknolojileri Müdürlüğü personeli Altuğ Cumaoğlu da hazır bulundu.

Protokol kapsamında İTÜ-KKTC ile Mehmetçik Belediyesi’nin bilimsel, toplumsal, sosyal ve kültürel, akademik ve eğitim işbirliklerini geliştirmek, belediye bünyesindeki konularda, belediye personeli için, toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı güçlendirmek için, toplum yararına ortak projeler geliştirmek, eğitim, kurs, toplantı ve organizasyonlar düzenlenmesi konularında görüş birliğine varıldı.