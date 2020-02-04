"Ortak önlemler masaya yatırıldı"

Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, Genç Tv’de Nazar Erişkin’in hazırladığı programa konuk olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

“Sanat eserlerine ve kültürel mirasa sahip çıkılması, barış kültürü ve güven ortamı gelişmesine büyük katkı sağlıyor”

Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis’in uzlaştıkları güven artırıcı önlemler çerçevesinde taraflara iade edilen, 1974’ten sonra kuzreyde kalan Kıbrıslı Rum sanatçıların eserleriyle RIK arşivlerindeki Kıbrıslı Türklere ait 1963 öncesi ses ve görüntü kayıtlarından oluşan serginin, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların ortak yaşamına dair unsurlar barındırıp dönemin sosyo-politik olaylarını hatırlattığını kaydeden Meltem Onurkan Samani, sergiyle birlikte izleyenlerin bir yüzleşme içerisine girdiğini vurguladı. Sanat eserlerine ve kültürel mirasa sahip çıkılmasının, barış kültürü ve güven ortamı gelişmesine büyük katkı sağladığını dile getiren Samani, iki toplumun yakınlaşmasına dair yürütülen faaliyetlerin öneminin altını çizdi.

“Kültürel ve toplumsal dönüşümle ilgili önemli adımlar atıldı”

Mustafa Akıncı’nın, Cumhurbaşkanlığı döneminde gerek iki toplumun işbirliği gerek eğitim gerekse iki toplumun yakınlaşması doğrultusunda birçok önemli çalışmanın yapıldığını dile getiren Samani, özellikle bu dönemde kültürel ve toplumsal dönüşümle ilgili önemli adımlar atıldığını söyledi.

Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığı döneminde şiddet ve çatışma kültürünün barış kültürüne dönüştürülmesine yönelik 3 tane yeni teknik komite oluşturulduğunu belirten Meltem Onurkan Samani, bu çalışmaların yaratacağı olumlu sosyal etkileri dile getirdi.

“İki toplumlu sağlık komitesi toplantısında ihtiyaç analizleri taraflarca paylaşıldı, virüsle ilgili alınabilecek altyapısal tedbirler ele alındı”

Dünya Sağlık Örgütü’nün korona virüs salgınını acil önlem alınması gereken bir konu olarak ilan etmesinin ardından, İki Toplumlu Sağlık Komitesi, ara bölgedeki Ledra Palace Hotel’de toplanarak her iki tarafta ilgili bakanlıkların aldığı tedbirlere ek olarak, sınır tanımayan bu salgına karşı alınması gereken ortak önlemleri masaya yatırdığını kaydeden Samani, bu toplantıda ihtiyaç analizlerinin taraflarca paylaşıldığını, virüsle ilgili alınabilecek altyapısal tedbirlerin ele alındığını söyledi. Meltem Onurkan Samani, toplantının, Akıncı’nın, 31 Ocak Cuma günü, Anastasiadis'i telefonla arayarak her iki tarafta ilgili bakanlıkların aldığı tedbirlere ek olarak, sınır tanımayan bu salgına karşı alınması gereken ortak önlemler konusunda birlikte hareket etmeyi ve İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin bu amaca yönelik acilen toplanmasını önermesi sonucu gerçekleştiğini belirtti.

“Akıncı sürükleyici güç oldu”

Müzakerelerde olduğu gibi, teknik komitelerin çalışmalarında da sürükleyici gücün Akıncı olduğunu savunan Samani, bugün özellikle teknik komite çalışmalarında önemli sonuçların alındığını ve bunun tüm tarafların yararına olduğunu dile getirdi. Önemli olanın siyasi bir çözüme ulaşmak olduğunu ifade eden Samani, iki tarafın birbirini tanımaması nedeniyle iş birliğinin çok da kolay olmadığını kaydetti. Akıncı’nın gönüllü hukukçulardan oluşacak bir hukuk bürosu kurma kararı alınmasına da değinen Samani, Akıncı'nın türlü iftira, hakaretler ve çirkin saldırılara maruz kalmasının bu büronun kurulmasını tetiklediğini belirtti. Akıncı'nın adaylığına yönelik halkın her kesiminden, farklı meslek gruplarından büyük destek olduğunu iddia eden Samani, hukukçuların gönüllü oluşturduğu bu hukuk bürosunun da bu desteğin bir nişanesi olduğunu dile getirdi. Samani, hukuk bürosunun Cumhurbaşkanı’na seçim sürecinde hukuki danışmanlık yapacağını da belirtti.

Federasyonun, BM Parametreleri ile şekillenen, tüm tarafların müzakere masasında görüşebileceği tek model olduğunu kaydeden Samani, Akıncı’nın, federasyonu görüşerek tüm tarafların güvenlik ve özgürlüğünü sağlamak için çaba gösterdiğine dikkat çekti. Son 5 yıllık süreçte, Kıbrıs Türk tarafının çözüme yönelik samimiyetle çaba gösterdiğini kaydeden Samani, federasyon dışında müzakere edilebilecek başka bir model olmadığını; masada başka bir modelin olması için diğer tarafların da bu model üzerinde mutabık kalması gerektiğini vurguladı.