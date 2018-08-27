Ortak öneri: TOPLUMSAL SEFERBERLİK

YENİDÜZEN’e konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan ‘toplumsal seferberlikle ilgili özveri ve fedakarlığın toplumun tüm kesimleri tarafından yapılması gerektiği’ noktasında birleşerek, kamu kurum ve kuruluşlarında örgütlü bulunan diğer sendika ve sivil toplum örgütlerinin de bu sürece dahil edilmesi ve fedakarlığın en üst makamdan en alt seviyeye kadar herkesin elin taşına altına koyması gerektiği düşüncesinde olduklarını açıkladı.

YENİDÜZEN

Kamuda örgütlü 5 sendikanın, Hükümetin açıkladığı yeni ek mesai düzenlemesiyle ilgili bugün yaptığı toplantı da ‘toplumsal seferberlikle ilgili özveri ve fedakarlığın toplumun tüm kesimleri tarafından yapılması gerektiği’ noktasında birleşerek, kamu kurum ve kuruluşlarında örgütlü bulunan diğer sendika ve sivil toplum örgütlerinin de bu sürece dahil edilmesi ve fedakarlığın en üst makamdan en alt seviyeye kadar herkesin elin taşına altına koyması gerektiği önerisi çıktı.

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, toplantının ayrıntılarıyla ilgili bilgi vermenin bu aşamada erken olduğunu, Başbakan Tufan Erhürman ile görüşüp ortak uzlaşıyla ilgili bilgi vereceklerini söyleyerek, eylem kararının halen askıda olduğunu açıkladı.

EYLEM KARARI ASKIDA… Toplantının detaylarına ilişkin bilgi vermekten kaçınan Bengihan, Başbakan Tufan Erhürman ile görüşüp ortak uzlaşıyla ilgili bilgi vereceklerini söyledi, eylem kararının halen askıda olduğunu da belirtti.

Bengihan: “Herkes taşın altına elini koymalı”

Güven Bengihan, 5 örgütün ortak olarak uzlaşma sağladığı, bu uzlaşmanın toplumsal seferberlik olduğunu belirterek, bu seferberlik sürecinde tüm kesimlerin özveri yapması gerektiğini vurguladı. Bengihan, “bu sürece 5 örgütün dışında olan kamu kurum ve kuruluşlarında örgütlü buluna diğer sendika ve sivil toplum örgütlerin de dahil edilerek onların da görüşlerini alınması gerektiğini, özveri ve fedakarlığın toplumun tüm kesimleri tarafından yapılması gerektiğine ve özellikle de en üst makamdan en alt seviyede herkesin elin taşına allına koyması gerektiğine düşüncesindeyiz” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman ile en kısa sürede görüşerek toplantı yapacaklarını aktaran Bengihan, ortak uzlaşıyla ilgili önerilerini Başbakan’a ileteceklerini dile getirdi.

Karar neydi?

Hatırlanacağı üzere Bakanlar Kurulu’nun ek mesaiyle ilgili aldığı karara göre, normal günlerde, idari tatillerde ve hafta sonu bire bir; resmi tatillerde bire bir buçuk ek mesai ödemesi yapılacak. Aylık çalışma süreleri esas alınarak ek mesai hesaplamasına gidilecek. Tüm kamu çalışanları için saat başı ek mesaisi eşit hesaplanacak. Her kamu görevlisi asgari ücretin saat bazında tutarının iki katı kadar, net olarak yaklaşık 22-23 TL ek mesai alacak. Bu uygulama yıl sonuna kadar geçerli olacak.

Kararın açıklanmasının ardından kamuda örgütlü 5 sendika örgütlü bulundukları kamu birimlerinde personelin ek mesai yapmaması kararı almış ancak Başbakanlıkta yapılan toplantı sonrasında, uzlaşı adına konunun yeniden sendikalarla ele alınması kararlaştırılmış ve sendikaların eylemi de bugüne kadar askıya alınmıştı.