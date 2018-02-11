Biyologlar Derneği ve Çevre Koruma Dairesi işbirliğinde yarın ortak nergis etkinliği düzenleniyor. Etkinlik, saat 15.00’ten itibaren Gönyeli Belediye Bulvarı sonundaki kooperatif ışıklarının olduğu çemberde gerçekleşecek. Konuyla ilgili olarak Biyolaglar Derneği'nden yazılı açıklama yapıldı.

Biyolaglar Derneği'nden yapılan yazılı açıklama şu şekilde;

"Ülkemizde, Çevre Yasası’nın amir hükümleri doğrultusunda hazırlanan ‘‘Flora ve Fauna’nın Korunması Emirnamesi’’ ile çok sayıda bitki ve hayvan türü koruma altına alınmıştır. Bu bitkilerin başında da yılın tam da bu zamanlarında çiçeklenme mevsimini yaşayan ve beyaz çiçekleri ile Kıbrıs’ta bir kültür haline dönüşen ‘‘nergisler’’ oluşturmaktadır.

Çevre Koruma Dairesi tarafından çıkarılan ‘‘Flora ve Faunanın Korunması Emirnamesi’’ne göre nergis bitkisi toplanması-satılması yasak olan bitkiler arasındadır. Çevre Yasası uyarınca bu bitkilerin toplanması ve satışının cezası ise ‘‘asgari ücretin iki katıdır’’.

Bu konuda başta Biyologlar Derneği olmak üzere sivil toplum örgütleri ile işbirliği halinde nergislerin korunmasına yönelik çalılmalar yapan ve bu konuda gelen ihbarları değerlendirerek özellikle kavşaklarda ve yol kenarlarında nergis satıcılarına ceza kesen Çevre Koruma Dairesi toplumu bilinçlendirme amacıyla ilgili yasa maddesini ve nergislerin önemini ahtırlatan broşürler ve uyarıcı tabelalar hazırlamıştır.

Bu çerçevede, nergis satışı suçunun önlenmesi ve doğal değerlerimizin yok olmaması adına Biyologlar Derneği ve Çevre Koruma Dairesi yekilileri 12 Şubat 2018 Pazartesi (yarın) saat 15:00’den itibaren Gönyeli Belediye Bulvarı sonundaki kooperatif ışıklarının olduğu çemberde birlikte bir etkinlik gerçekleştirecektir. Nergisleri korumaya yönelik broşürlerin dağıtılacağı ve uyarıcı tabelaların da yerleştirileceği etkinliğimize siz değerli basın mensuplarının da katılım göstermesi önemle beklenir."