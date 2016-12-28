Ortak mücadelenin tarihi resimlerle anlatıldı

Mağusa Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen etkinliğe CTP Mağusa milletvekili Erkut Şahali, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, Gençlik Örgütü Genel Başkanı Şehan Tomgüsehan, Gençlik Örgütü yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. Sergide Gençlik Örgütü Başkanı Şehan Tomgüsehan, Gençlik Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Uygar Küçüksu ve EDON Mağusa İlçe Başkanı Antreas Panagiotou konuşma yaptı. CMC eylemleri ve işçi grevlerinin resimlere döküldüğü sergiye ilgi fazlaydı.

Tomgüsehan: “Tarihsel bir misyonumuz var”

“Ortak Mücadele Ortak Vatan” konulu sergide konuşma yapan Gençlik Örgütü Başkanı Şehan Tomgüsehan, ortaya konan mücadelenin resimlerle anlatılmaya çalışıldığını ancak bu mücadeleyi kuşe kağıtları ve çerçevelere sığdırmanın mümkün olmadığını, uzun yılları kapsayan bir tarihe şahitlik edildiğini söyledi. Kıbrıs’ın hem güneyinde hem kuzeyinde CTP Gençlik Örgütü ve EDON’un tarihsel misyonu olduğuna dikkat çeken Tomgüsehan, “Adanın en örgütlü iki gençlik hareketinin bundan sonra da mücadeleleri devam edecek ve bu sayede birleşik bir Kıbrıs’a ulaşacağız” dedi.

Küçüksu: “Ortak yaşantılarımız ileride daha da artacak”

CTP Gençlik Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Uygar Küçüksu, geçmişten günümüze Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların beraber yaptığı her türlü eylem, grev ve yürüyüşlerin anlatıldığı sergiyi açmanın kendileri için büyük bir gurur olduğunu söyledi. Etkinliğin ilk ayağının EDON’un Derinya’daki ofisinde yapıldığını anımsatan Küçüksu, ikinci ayağının da KÜKOM’da yapıldığını belirtti. Küçüksu, Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis’in de sergide fotoğraflarının bulunduğunu, geçmişi hatırlamak için bu etkinliği düzenlediklerini dile getirdi. Küçüksu, iki toplumun yeniden ortak yaşantılarını birleştireceğine inandığını ifade ederek sözlerini tamamladı.

Panagiotou: “Ortak dayanışmaya vurgu yapmak istedik”

Küçüksu’nun ardından söz alan EDON Mağusa İlçe Başkanı Antreas Panagiotou da bu sergiyi açarak ortak dayanışmaya vurgu yapmak istediklerini belirtti. CTP Gençlik Örgütü ve EDON’un ortaklaşa yaptığı organizasyonun çok anlamlı olduğunu vurgulayan Panagiotou, etkinliğin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.