ORTAK MÜCADELE ORTAK GELECEK

1 Mayıs İşçi Bayramı bugün dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Kıbrıs’ta da kutlanacak. İşçi Bayramı nedeniyle Avrupa'nın tek bölünmüş başkentinde iki toplumlu miting düzenlenecek. Saat 19.30’daki miting ara bölgede Çetinkaya Sahası’nda yer alacak.

1 MAYIS'ta bayramdayız, yarın yayımlanmıyoruz…



YENİDÜZEN, her yıl olduğu gibi 1 MAYIS'ta "İşçi Bayramı" geleneğini yaşatıyor, basın emekçileri izin yapıyor, toplu sözleşme ile örgütlü bulunduğu DEV-İŞ'le birlikte meydanda yürüyor. Bu nedenle geleneksel basılı gazetemiz yarın yok, Çarşamba yeniden buluşacağız. www.yeniduzen.com ve tüm dijital mecralarda sizlerle olacağız.

Fotoğraf ORTAK KIBRIS İŞÇİ SINIFI TARİHİNDEN... PSE-PEO Öncülüğünde 1 Mayıs 1944._ Elefteria Meydanı Lefkoşa._PEO arsivi