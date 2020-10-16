Lefkoşa26 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. ORTAK İRADE
ORTAK İRADE

ORTAK İRADE

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2’nci Turu öncesinde demokrasi, irade ve çözüm gönüllüleri Lefkoşa’da buluştu.

A+A-

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2’nci Turu öncesinde demokrasi, irade ve çözüm gönüllüleri Lefkoşa’da buluştu. Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı ve CTP lideri Tufan Erhürman, sempatizanları ile birlikte yürüyüşe katıldı.

Yürüyüşe katılanlar ‘Kıbrıs’ta Barış Engellenemez’ sloganı attı, dayanışma mesajı verdi.

 

 

eylem-006.jpg

eylem-2.jpg

Bu haber toplam 580 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler