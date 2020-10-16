ORTAK İRADE

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2’nci Turu öncesinde demokrasi, irade ve çözüm gönüllüleri Lefkoşa’da buluştu. Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı ve CTP lideri Tufan Erhürman, sempatizanları ile birlikte yürüyüşe katıldı.

Yürüyüşe katılanlar ‘Kıbrıs’ta Barış Engellenemez’ sloganı attı, dayanışma mesajı verdi.