Kamuda yetkili iki büyük sendika Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN)’den yeni mesai saatleri için ORTAK EYLEM hazırlığında…

Kamuda değişen mesai saatleri, örgütlü sendikaları harekete geçirdi. Bugün kendi yetkili kurullarında mesai saatlerine ilişkin değerlendirme toplantıları yapacak olan KTAMS ve KAMU-SEN yarın bir araya gelecek.

Kamuda yetkili iki büyük sendikanın, yeni mesai saatlerine ilişkin ORTAK EYLEM açıklaması bekleniyor.

TÜRK-SEN: REDDEDİYORUZ

Öte yandan Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), yeni mesai saatlerini reddettiğini bildirdi.

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, yıllardır kamuda ve kamuya bağlı kurum ve kuruluşlarda mesai saatleri 08:00-15-30 olarak devam ederken, hükümet edenlerin çalışanları temsil eden sendikalarla daha önce varmış oldukları anlaşmaları da hiçe sayarak tek taraflı olarak mesai saatlerini 08.00-17.00 olarak değiştirmek suretiyle ülkedeki çalışma hayatını daha fazla kaosa sürüklediğini ileri sürdü.

Bıçaklı, “Ülkedeki çalışanların yaşam biçimi ve düzenlerini her iki ayda bir değiştirerek sıkıntı yaşamalarını sağlamak kabul edilebilir bir uygulama değildir” dedi.

Bıçaklı, Türk-Sen olarak yeni mesai saatlerini kabul edilebilir bulmadıklarını belirterek, hükümetin konuyu ivedi olarak yeniden gözden geçirmesini ve düzeltmesini beklediklerini kaydetti.

Bıçaklı, “aksi takdirde, çalışanları mağdur eden bu kararın düzeltilmesini sağlamak için yasal haklarını kullanacaklarını” ifade etti.

HÜR-İŞ: KABUL EDİLEMEZ

Bu arada Hür-İş İcra Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun Cuma günü açıklanan kararı çerçevesinde mesai sisteminin yeniden düzenlenmesinin hangi amaçla yapıldığının anlaşılmadığını savunarak, hükümetin açıkladığı yeni çalışma saatlerini geri çekip tek mesaiye dönülmemesi halinde yasal her türlü mücadeleyi hayata geçireceklerini bildirdi.

Hür-İş Genel Başkanı Yakup Latifoğlu, Hür-İş Federasyonu İcra Kurulu adına yaptığı basın açıklamasında, Hür-İş İcra Kurulunun, mesai saatlerinin şimdi olduğu gibi tek mesai olarak devam ettirilmesi ve düzenlemenin 08.00-15.30 olarak yapılmasının doğru olduğu kararına ulaştığını belirtti.

Hür-İş İcra Kurulu’nun kamuda verimsizliğin çalışma saatlerinden değil idari yetersizlikten kaynaklandığı görüşünde olduğunu aktaran Latifoğlu, hükümetin çalışma saatlerini üç ayda bir açıklayarak yap-boza çevirmesinin de kabul edilemez olduğunu ileri sürdü.