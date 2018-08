"Ortak akla ihtiyaç var"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye’de de, KKTC’de de hem ekonomik akla, hem de ortak akla her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç olduğunu söyledi.



Dayanışmanın son derece önemli olduğuna vurgu yapan Akıncı, “Bazı güçler binlerce kilometre öteden buraları karıştırıp, buralarda kendi menfaatlerini kotarmaya çalışıyorlar. Bölge devlet ve toplumları olarak mutlaka bir yolunu bulup, dayanışma platformunu geliştirebilmemiz lazım” dedi.



Cumhurbaşkanı Akıncı, ilk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye yapan TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay,

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu da hazır bulundu.



Yıldırım’ı önce bakan, sonra başbakan ve şimdi de TBMM Başkanı olarak görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan Akıncı, TBMM’deki farklı görüşteki partilerin,

Yıldırım’ın hoşgörülü liderliği altında ortak akılda buluşmalarının daha mümkün olacağına inanç belirtti.



Cumhurbaşkanı Akıncı, “Hem Türkiye’de, hem burada ortak akıla ihtiyaç var. İçinden geçilmekte olunan sıkıntılı dönemin siyasi boyutu çıplak gözle dahi görünse de ekonomik boyutu da bulunuyor. Dolayısıyla hem ekonomik akla, hem de ortak akla her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç var” dedi.



KKTC’nin de geçmekte olduğu bu süreci el birliğiyle aşacaklarından emin olduğunu kaydeden Akıncı, Meclis’te dün hazırladığı önerileri tartışmaya açan hükümetin ortakları siyasi partilerin yarın da kendisiyle bir toplantı yapacağını ve önerileri enine boyuna değerlendireceklerini söyledi.



“Çıkış yolunu mutlaka bulacağız. Kıvançta da, ortak keder ve sıkıntıda da ortaklaşacağız” diyen Akıncı, dayanışmanın, hem içeride hem ikili ilişkilerde, en önemli unsur olduğunu kaydetti.



Dayanışmanın son derece önemli olduğunu söyleyen Akıncı, şöyle devam etti:



“Bazı güçler binlerce kilometre öteden buraları karıştırıp, buralarda kendi menfaatlerini kotarmaya çalışıyorlar. Bölge devlet ve toplumları olarak mutlaka bir yolunu bulup, dayanışma platformunu geliştirebilmemiz lazım. Sadece Türkiye’nin ve bizim kendi içimizde sizlerle dayanışmamızın ötesinde, bölgesel olarak da bu işbirliklerini başarabilmemiz lazım. Bunun için de birbirimizin haklarına saygılı olmamız lazım.”



Adanın ve etrafındaki zenginliklerinden, her iki toplumun yanı sıra akıl yolunda birleşilmesi halinde bölge ülkelerinin de yararlanmasının sağlanabileceğini belirten Akıncı, en akılcı ve en ekonomik formülleri yaratarak, geliştirilecek işbirliklerinden Türkiye ve Yunanistan’ın yanı sıra AB’nin de faydalanmasının mümkün olduğunu kaydetti.



Akıncı, “Her krizden yeni fırsatlar doğar. Bu krizde Türkiye’ye en yakın duran da Avrupa oldu. Avrupa, Türkiye’yi dışlayıcı politikaları bırakırsa, bunları krizden çıkan fırsatlar olarak değerlendiriyorum. Umarım bundan sonra Türkiye’nin Avrupa ile münasebetleri daha iyiye, daha güzele gider” dedi.



TBMM Başkanı Binali Yıldırım da konuşmasında, geleneksel olarak TBMM Başkanı ve milletvekili arkadaşlarla ilk yurt dışı gezisini KKTC’ye yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.



KKTC-TC ilişkisinin önemine vurgu yaparak “Türkiye’de ne varsa burada da olacak” yönündeki sözlerini yineleyen Yıldırım, “Hiçbir şekilde hiçbir konuda KKTC’yi ve Türkiye’yi ayrı görmüyoruz. Tasamız da bir, neşemiz de bir, geleceğimiz de bir” dedi.



Yıldırım, KKTC’nin de etkilendiği küresel ataklarla karşı karşıya olduklarına işaret ederek, Türkiye’deki bütün siyasi partilerin birlikte ülkeye yönelik saldırı karşısında kararlı bir duruş sergilediğini belirtti. Yıldırım, “Bu asimetrik saldırı karşısında gerekli önlemleri alıyoruz. Almaya devam edeceğiz” şeklinde devam etti.



Binali Yıldırım, ekonomik saldırının küresel bir boyutu da bulunduğuna işaret ederek, Türkiye’nin milli parası üzerinden yapılan bu operasyonun Japonya’dan İspanya’ya kadar bütün ekonomileri belirli ölçüde sarstığından sadece Türkiye üzerinde bir operasyon olarak değerlendirmenin yanlış olacağını söyledi.



Ekonomisi Türkiye ile çok ilişkili olduğu için, bu operasyondan KKTC’nin de etkilendiğini ancak tüm bunların üstesinden gelecek potansiyel ve iradenin var olduğunu kaydeden Yıldırım, dayanışmayla bu konuların üstesinden gelineceğine inanç belirtti.



TBMM Başkanı Yıldırım, KKTC Cumhurbaşkanı ve Meclisi’nin çözüm konusunda kararlılığını bildiklerini ancak karşı tarafın geçen yılki fırsatı yeterince değerlendirmediğini kaydetti.



Yıldırım, şöyle devam etti:

“Bu konuda her zaman imkan vardır ancak şunun bilinmesi lazım. Güney Kıbrıs tarafının, çözüme önce zihnen hazır olması gerekiyor. KKTC’nin siyasi eşitliği göz ardı edilerek bir çözüm düşünülemez. Dolayısıyla bu çözüm üretilmeden de adanın ortak menfaatleri, denizde ve karada, tek taraflı olarak emrivakilerle tek yanlı ele geçirilmesi bir anlaşmazlık ve huzursuzluk kaynağı olacaktır. TC olarak hükümeti ve meclisiyle, dün olduğu gibi bundan sonra da KKTC ile dayanışma içerisinde olacağız. Kıbrıs Türk halkının refah ve mutluluğu, Türk milletinin mutluluğuyla eşdeğerdir.”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı sıfatıyla İlk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye gerçekleştiren Binali Yıldırım, görev süresi içinde KKTC’nin dünyada tanınırlığını artırmak için her türlü gayreti göstereceğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi’yle dayanışma içinde çok daha güzel işler yapacaklarını kaydeden TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye ile KKTC’nin iyi günde, kötü günde, kardeşlik ve dayanışma içinde, her türlü sıkıntının üstesinden geleceğini vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ise bu dönemde Cumhuriyet Meclisi ile TBMM ilişkilerini daha da kurumsallaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Günübirlik ziyaret için KKTC’ye gelen TBMM Başkanı Yıldırım, Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etti ve Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’la bir araya geldi. Görüşmede her iki başkana, başkanlık divanı heyeti üyesi milletvekilleri eşlik etti.



Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan TBMM Başkanı Yıldırım, geleneksel olarak yurt dışı ziyaretlerini KKTC’den başlattıklarını belirterek, Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da KKTC’yle dayanışma içinde çok daha güzel işler yapacaklarına inandığını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının haklı davasında Türkiye’nin her zaman yanında olduğunu, bundan sonra da olmaya devam edeceğini, iyi günde de zor günde de, dayanışmayla, birlik ve kardeşlik duygusuyla her türlü sıkıntının üstesinden gelecek güce sahip olduğunu vurgulayan Binali Yıldırım, “Bu, geçmişte de böyle olmuştur, bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir” dedi.

Yıldırım, KKTC’de yapacağı görüşmelere değinerek iki ülke arasındaki birçok konuyu ele alma fırsatı bulacaklarını ifade etti.

Meclis Başkanlığı dönemi içinde, KKTC’nin dünyada tanınırlığının artırılması bağlamında her türlü gayreti göstereceğini vurgulayan Binali Yıldırım, 8-11 Ekim arasında Avrasya Meclis Başkanları toplantısının Türkiye’de yapılacağını, bu toplantıya Meclis Başkanı Uluçay’ın da katılacağını bildirdi. Yıldırım, şu ana dek 30 ülkenin meclis başkanının katılacağı toplantıya katılımın daha da artacağını, uluslararası ve bölgesel anlamda KKTC’nin bu toplantıda temsiliyetinin önemli olduğunu anlattı.

Yıldırım, 81 milyon Türk vatandaşının Kuzey Kıbrıs Türk halkına selam ve sevgilerini de iletti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, iki ülkenin meclisleri arasında geçmişte de var olan yakın ilişkileri yeni dönemde daha kurumsal yapıya taşıyacaklarını söyledi.

Uluçay, milletvekillerinin ve komitelerin TBMM’deki komitelerle daha yakın ve kurumsal ilişkiler içinde olmasının, Meclis’in daha etkin ve üretken olmasına katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti. Personelin TBMM’nin tecrübelerinden yararlanması için eğitim/staj programlarının yeni dönemde de geliştirileceğini kaydeden Uluçay, dış ilişkileri de önemsediklerini belirtti.

AKPM’de iki milletvekilinin kurumsal temsiliyeti bulunduğunu, AP’de ise üç milletvekilinin her ay, düzenli ziyaretlerle istişareler yaptığını anlatan Meclis Başkanı Uluçay, “Amacımız Cumhuriyet Meclisi’nin dış ilişkilerini daha etkin kılmaktır” dedi. Uluçay, yeni dönemde TBMM’nin dış ilişkiler tecrübesinden yararlanmak istediklerini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın bakan, başbakan ve şimdi de TBMM Başkanı olarak KKTC’ye katkılarını sürdüreceğine inandığını ifade ederek, yeni dönemde Meclis ile TBMM arasında daha kurumsal yapı hedefine odaklanacaklarını söyledi.

Ekonomik sıkıntılara işaret eden ve Meclis’in dünkü olağanüstü birleşimine değinen Uluçay, ekonomik sıkıntıların aşılması için de Türkiye’yle birlikte hareket edileceğini belirtti.

Teberrüken Uluçay, “Böylesi dönemlerde dayanışma ve birlik içinde olmak her zaman önemlidir” diye konuştu.

Krizden kurtulmayı sağlayacak adımların kısa vadede atılması için birlik ve dayanışma içinde hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Meclis Başkanı Uluçay, TBMM Başkanı ve heyetine, ilk yurt dışı ziyaretlerini KKTC’ye yapmalarından dolayı teşekkür etti ve onları Meclis’te görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Meclis Başkanı Uluçay, Cumhuriyet Meclisi’ndeki görüşmenin ardından konuk heyet onuruna Merit Lefkoşa Otel’de öğle yemeği verdi.

