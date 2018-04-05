Ortak "1 Mayıs" ara bölgede

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Hasan Felek, sendikaların 1 Mayıs etkinliğinin, iki toplumlu olarak ara bölgedeki Çetinkaya sahasında yapılacağını duyurdu.

Felek, PEO – DEV-İŞ - KTÖS – KTOEÖS – BES – KTAMS – KOOP-SEN ve DAÜ-SEN adına yaptığı yazılı açıklamada “Israrlıyız Çözüm, Yeniden Birleşme ve Sosyal Adalet” ana temalı 1 Mayıs etkinliğine tüm emekçileri katılmaya davet etti.

PROGRAM HAFTAYA NETLEŞECEK

Felek, 1 Mayıs programının, gelecek hafta sendika, siyasi partiler, odalar ve demokratik kitle örgütlerinin geniş katılımıyla yapılacak toplantıdan sonra netleşeceğini açıkladı.

Felek, “8 saatlik iş günü için, 1886’da Şikago’da başlayan mücadele, bugün de işçi sınıfının mücadelesine ilham vermeye devam ediyor. Ülkemizde bugün de emek sömürüsü devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Dev-İş Başkanı Felek, özel sektör çalışanlarının günde 12-14 saat çalıştırılarak, yasalarda var olan izin, tatil, doğum ve emzirme izni gibi haklarının gasp edildiğini, iş cinayetlerinin hâlâ devam ettiğini, özel sektörde sendikasız örgütsüz çalışma düzeninin sürdüğünü ifade etti.