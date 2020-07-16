UBP-HP Hükümeti’nin yarattığı İskele-Yeniboğaziçi- Mağusa İmar Planı’na ilişkin yarattığı kaosa işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, önceki gün yayınlanıp, süreç dolmasına karşın dün iptal edilen emirnamenin ardından ortada hiçbir şeyin olmadığına işaret etti.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Saat 12'ye geliyor, hala ne plan ne de emirname var ortada. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Artık herkes konunun planlama ile değil siyasi hesaplarla ilgili olduğunun farkında. Birbirlerine medya üzerinden kendi taraftarlarını rahatlatmaya yönelik mesaj vermekten, iş yapmaya vakitleri kalmıyor. Bu ortamda çıkacak herhangi bir metin de hiçbir derde çare üretemeyecek bu sebeple. Ortada tam bir yönetsel sefalet var!!!”