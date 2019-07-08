Örs ve Sarpten görevden alındı

UBP-HP Hükümetinde üst kademede görevden alma ve atamalar devam ediyor. Görevden alınan Sağlık Müsteşarı Umure Örs’ün yerine Mustafa Akçaba , Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Salih Sarpten’in yerine ise Murad Aktuğ atandı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı , Müsteşarı olarak görev yapan Sn. Umure ÖRS

05.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır. Sağlık Bakanlığı , Müsteşar mevkiine müşavir olarak görev yapmakta olan Sn. Mustafa AKÇABA

08.07. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü olarak görev yapan Sn. Salih SARPTEN 05.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim ve Terbiye Dairesi Müdür mevkiine müşavir olarak görev yapmakta olan Sn. Murad AKTUĞ 08.07. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.