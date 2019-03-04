Kıbrıs Türk Süt Üreticileri Kooperatifi, üretim tesisinin kapısını YENİDÜZEN’e açtı:

“İnanıyoruz, piyasada çok büyük yer tutacağız”



Fehime ALASYA

12 hayvan üreticisi bir de veteriner doktordan oluşan Kıbrıs Türk Süt Üreticileri Kooperatifi ürünleri, Hamzens adı altında bugünden itibaren satış reyonlarında yerini alıyor.

Kendi üretim fabrikasını kuran Kıbrıs Türk Süt Üreticileri Kooperatifi, kendi çatısı altındaki Hamzens adlı şirketle ürünlerini piyasaya sunuyor.

Kooperatifleşmenin önemine değinen Hamzens Direktörü Zübeyir Songur, yürütülen çalışmalar ve gelecek projeleri hakkında YENİDÜZEN’e bilgi verdi.

Kooperatifleşmenin önemine değinen Zübeyir Songur, ülkede bir ilki başardıklarını ifade ederek,

“Kooperatifleşme ile hem üreten, hem tüketen mutlu, biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. İnanıyoruz ki piyasada çok büyük yer tutacağız.” dedi.

Ürünlerin dış piyasada pazarlanması için ihracat görüşmelerine başladıklarını belirten Songur, hem iç hem de dış pazarda geniş yer tutacakları inancında.

“Kazandıklarımızı yine bu ülkeye yatırıyoruz. Kooperatifleşmeyi hayata geçirmek için varımızı yolumuzu bu işe koyduk, tüm mallarımız bankada ipotek. Biz her şeyden önce kendimize, birbirimize inandık, ortaya belli ilkeler koyduk ve onlara sadık kaldık” diyen Songur, tüm üyelerin büyük bir fedakarlık içersinde çalıştığını kaydetti.

“Kazandıklarımızı yine bu ülkeye yatırıyoruz. Kooperatifleşmeyi hayata geçirmek için varımızı yolumuzu bu işe koyduk, tüm mallarımız bankada ipotek. Biz her şeyden önce kendimize, birbirimize inandık, ortaya belli ilkeler koyduk ve onlara sadık kaldık”

Günde 10 ton süt işliyorlar

40 ton kapasiteli fabrikada günlük on ton süt işleyen firma bünyesinde üç çeşit hellim, kaşar, mozzarella, nor ve krema üretimi yapılıyor.

Kooperatifin kuruluş tüzüğünde yer alan “Süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri ile yem hammaddesi üretimine girilecektir” maddesi uyarınca hellim üretimine başlayan firma, süt ürünleriyle ilgili ilk faaliyetini gerçekleştiriyor.

3 Mart 2017 yılında kurulan kooperatif, Ahmet Anıt Başkanlığında, Sekreter Zübeyir Songur, Başkan Yardımcısı Süleyman Demirer ve Faal Üyeler Arif Muslu, Mehmet Songur, Niyazi Çelebi, Hüsnü Çelebi, Mehmet Ağagil, Hüseyin Son Gelen, Egemen Önder, Erkan Demirer, Süleyman Parıldak ve Ayşe İldeniz isimli üyelerden oluştu.

Kıbrıs Türk Süt Üreticileri Kooperatifi, Hamzens direktörü Zübeyir Songur eşliğinde kapılarını YENİDÜZEN gazetesine açtı.

Kendi üretim fabrikasını kuran “Kıbrıs Türk Süt Üreticileri Kooperatifi”, çatısı altındaki Hamzens adlı şirketle ürünlerini piyasaya sunuyor.



Kıbrıs Türk Süt Üreticileri Kooperatifi, Hamzens Direktörü Zübeyir Songur:

“Kendimize ve birbirimize inanarak yola çıktık”

Kooperatifleşmenin önemine değinen Hamzens Direktörü Zübeyir Songur, yürütülen çalışmalar ve gelecek projeleri hakkında bilgi verdi. YENİDÜZEN’e konuşan Songur, şunları ifade etti:

“Kooperatifimiz 3 Mart 2017 yılında kuruldu. Zaten öncesinde de bu meslekten doğan arkadaşlık, dostluğumuz vardı. Şimdi ise bir aile olduk. Bu kuruluştan sonra beş veya altı ay bekledik, ardından bir fabrika ile fason denemek süreci oldu. Başka fabrikada yürütendeyiz diye karar aldık ve kendi üretim fabrikamızı kurma çağrısında bulunduk. Kendi fabrikamızı kurmak, üretimi kendi fabrikamızda yapmak için bir girişimde bulunduk. Hala isteyen hayvancı gelip bu kooperatife katılabilir, kapımız herkese açık. Birlik ve beraberliğe inanan, kooperatifleşmeye güvenen her hayvancıya kapımız açık. Bu sürede bize katılan başka hayvancı çıkmadı.

Hamzens şirketini kurduk ve bu şirkete Kıbrıs Süt Üreticileri Kooperatifini kurucu ortak olarak hissedar yaptık. Kooperatif altında Üretim şirketi Kuran birlik, öz kaynakları ile bu yapılanmaya girdi. Hamzens adında kooperatif çatısı altında, kendi öz kaynaklarımızla bu şirketi kurduk. KIBSÜT Kooperatifinin üretim şirketi Hamzes'tir.”

“Ürünler bugünden itibaren raflarda görülecek”

“Kooperatifin kuruluş tüzüğünde süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri ile yem hammaddesi üretimine girileceğine dair bir madde var. Bu bağlamda hellim aşaması süt ürünleriyle ilgili ilk faaliyetimiz, ilk üretim fabrikasıdır. Esas amacımız kendi ürettiğimiz sütün, değerli bir şekilde sofraya girmesini, piyasaya, halka ulaşmasını sağlamaktır. Ürünler bugünden itibaren raflarda görülecek.”

“İhracat görüşmelerine de şimdiden başladık”

“Fabrikada üç çeşit hellimimiz var, normal hellim, az tuzlu hellim, kaşar, mozzarella, nor ve krema üretimimiz var. 40 ton kapasiteli fabrikada şu anda günlük on ton süt işliyoruz. Ürünlerimizi hem iç hem de dış pazara gönderiyoruz. İhracat görüşmelerine de şimdiden başladık.”

Yaşanan sıkıntılar…

“Sanayi bölgesindeki altyapı büyük sıkıntı. Atıklarımızı vidanjör ile atıyoruz, altyapısı yok, sanayiye hemen bir artıma kurulması gerek. Bize fabrikayı kurarken bize makinelerimizi kurarken bize vergi muafiyeti verilmedi. Tüm siyasiler yerli üretim ve kooperatifçiliğe destek olunacağı söylenir ama biz bunu görmedik, hiçbir şekilde bize destek olunmadı.”

Hayvancılık sektöründeki sıkıntılar

“Hükümetin desteklerine karşın süt gerçek değerinde değil. Hayvancığın en büyük sıkıntısı bu… Biz de her ikide birde traktörü alıp eyleme gitmekten hoşnut değiliz. Tüm dünyada uygulanan sistem 1 TL süt fiyatı ile iki kilo yem alınmasıdır. Bir kilo sütün iki kilo yeme tekabül etmesi gerek. Hükümetçini yapamıyorsa girdi ücretlerini düşürmeli, yem, su, mazot, makine alımı, hayvan alımı, her türlü yatırım için destek vermeli. Süt ülkede çoğalmalı, dışa muhtaç olmamalıyız. Girdi maliyetleri düşmedikçe süt maliyeti de düşmez.”

“Patron nerde diye soruyorlardı, patron damda kaynak yapıyordu.”

“Kazandıklarımızı yine bu ülkeye yatırıyoruz. Kooperatifleşmeyi hayata geçirmek için varımızı yolumuzu bu işe koyduk, tüm mallarımız bankada ipotek.

Biz her şeyden önce kendimize, birbirimize inandık, ortaya belli ilkeler koyduk ve onlara sadık kaldı. Hepimiz birçok şeyden fedakârlık ederek, hiçbir şey beklemeden koşturuyoruz. Herkes kendi uzmanlık alanında çalışıyor. Hepimiz sütün değerini iyi biliyoruz, üretimden geldik. Amerika dâhil pek çok eğitime veya fuarlara katıldık, her yerde kooperatifleşmenin önemin gördük. Kooperatifleşme ile hem üreten, hem tüketen mutlu, biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Örneğin güneyde hayvancıların kurduğu kooperatif en büyük pazarı elinde tutuyor. Biz önümüze güzel örnekler alarak yola çıktık. Bu girişim bizce çok hayırlı bir iştir. İnanıyoruz ki piyasada çok büyük yer tutacağız.

Bu çatı şimdilik bize sadece çok iyi bir dostluk kazandırdı, ilerleyen vadede de ürünlerinizin artması, yayılması en güzel verimimiz olacak. Bu fabrikada işçi gibi çalıştık, İMC usulü çalıştık. Demirci, boyacı, yapıcı, inşaatçı tutmadık. Hepsini biz yaptık. Patron nerde diye soruyorlardı, patron damda kaynak yapıyordu.”