Örnek dayanışa: KTÖS üreticilerden 35 ton patates satın aldı

KTÖS , Doğancı (Elye) patates üreticilerinden 35 ton patatesi satın alarak hem üreticiye hem de Covid-19 ile mücadelede sahada olan belediyelerle dayanışma gösterdi.

35 ton patatesi 70.000 TL’ye satın alan KTÖS, ilk etapta 12 belediyeye katkıda bulundu.

KTÖS ayrıca DAÜ yardım mutfağına da patates ve sebze desteğinde bulundu.

KTÖS, daha önce de Öğretmenler Kooperatifi ile birlikte 100.000 TL bağışta bulunmuştu. KTÖS ve Öğretmenler Kooperatifi, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ne Covid-19 salgınını önleme mücadelesinde kullanılması, solunum destek üniteleri, tıbbi araç, gereç, test kitleri ve gerekli ilaçların ivedilikle alınabilmesi için 100 bin TL bağışta bulunmuştu.

Kaynak: Söz gazetesi

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