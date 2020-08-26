Kıbrıs’ın güneyinde iç turizmi canlandırmak için önemli bir hamle geldi. Kıbrıs Cumhuriyeti Turizm Müsteşarlığı, 1 Eylül-30 Kasım tarihleri arasında tatile gidenlerin % 25 ücretini karşılayacak, ayrıca, çocuklardan para alınmayacak.



Tatil teşviği Kıbrıs’ta daimi ikamet edenler için geçerli olacak, iki kişilik otel fiyatları kahvaltı da dâhil gece başına 60 ile 80 Euro arası olacak. Bunun % 25’ini tesislere devlet ödeyecek.

Basın açıklamasına göre, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan plan, Kıbrıs’ta daimi ikamet edenler için geçerli olacak ve otellerde bütçeye uygun fiyatlar içeriyor ve bu otelleri kullanacak olanlara otel maliyetlerinin bir bölümünü karşılayacak.



Açıklamaya göre planın temel hedefi adanın çeşitli bölgelerinde yerel işletmelerin desteklenmesi olup bu nedenle planda yer alacak otellerin müşterilerine sadece kahvaltı sunacağı belirtilmektedir.



Turizm Müsteşarlığına göre planının genel amacının turizm mevsiminin uzatılması ve Kıbrıslıların vatanlarının çeşitli güzellikleri ile tanışması. Planın, COVID-19 salgını nedeniyle dünyanın içinden geçtiği ekonomik durgunluğu ve istihdam sorununu Kıbrıs’ta azaltmak.



Plan 1 Eylül’de başlayıp 30 Kasım 2020’ye kadar geçerli olacak ve iki kişilik otel fiyatlarının kahvaltı da dâhil gece başına eylül ayında en fazla 80 Euro, ekim ayı için 70 Euro ve kasım ayı için 60 Euro olmasını öngörüyor.



Buna ek olarak, otel maliyetinin %25’i Turizm Müsteşarlığı tarafından karşılanacak ve aileleri ile aynı odada kalacak olan çocuklar için bedava olacak.

