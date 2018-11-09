Long Beach bölgesinde ormanlık alanda ceset bulundu. 36 yaşındaki İbrahim Taşoğlu ormanlık alan içerisinde ölü bulundu. Polis olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili açıklama yapan Polis Basın Subaylığı bugün saat 12:30 sıralarında, İskele Long Beach bölgesi ormanlık arazi içerisinde Dörtyol’da sakin İbrahim Taşoğlu'nun (E-36) ölü olarak bulunduğu bilgisini verdi.

Taşoğlu’nun ölümü ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.