Ormanlık alanda ceset!

Girne Dağyolu'nda ormanlık alan içerisinde bir ceset bulundu. Polis ekipleri, cesedin kayıp Kıbrıslı Rum'a ait olduğundan şüphe ediyor. Henüz resmi açıklama yapılmadı. Polis ekipleri olay yerinde…

Polis Basın Subaylığı'nın açıklaması:

"Girne - Degirmenlik Anayolu üzerinde faaliyet gösteren "kendin pişir kendin ye" isimli işletmenin yaklaşık 400 metre ilerisinde anayolun doğu kısmındaki ormanlık arazi içerisinde akşam üzeri ölü vaziyette bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 29.03.2018 tarihinden beridir kayıp olan 65 yaşındaki GKRY'de sakin Solomos APOSTOLİDİS'e ait olduğu tahmin ediliyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor."