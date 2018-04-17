“Ormandaki Süpriz” Ankara'da sahne alacak

Girne Amerikan Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü, Ankara’da düzenlenen 14. Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali’ne, Nedim Buğral’ın yazdığı, Osman Ateş’in yönettiği “Ormandaki Süpriz” ile katılacak.

Yönetmen Yardımcılığını Kurtuluş Altaylı’nın yaptığı oyunda, Dekor Tasarım Ali Moda’ya, Müzik-Ses-Efekt Osman Ateş’e ait. Ormandaki Sürpriz oyununda; Alina Moraru, Aysel Açelya Bükülmez, Bahar Seviş, Gözdem Şahinler, Ali Moda, Yunus Kaya ve Kurtuluş Altaylı oyuncu olarak görev alıyor.

“Ormandaki Süpriz” Oyunu, 29-30 Nisan Tarihlerinde, 4 Temsil Olarak Yeralacak

“Ormandaki Süpriz” oyununun yönetmenliğini üstlenen, GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölümü, Öğretim Görevlisi Osman Ateş ise yaptığı açıklamada, 29 ve 30 Nisan 2018 tarihlerinde GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölümü olarak, "14. Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslarası Çocuk Tiyatroları" festivalinde 4 temsil olarak "Ormandaki Sürpriz" adlı çocuk oyununu oynayacaklarını söyledi.

Konuyla ilgili açıklamda bulunan GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Levent Suner, Uluslararası bir festivalde, ilk kez bir üniversite olarak yer alamalarının kendilerine gurur verdiğini belirterek, “Ormandaki Süpriz” oyununun yanında, kendisinin yönetmenliğinde; İtalyan yazar Dario Fo’nun “Kadın Oyunları” ile de Ankara’da tiyatro severler ile buluşacaklarını söyledi.

“Kadın Oyunları” 25 Nisan’da, Ankara Üniversitesi’nde Sahne Alacak

“Kadın Oyunları” Tiyatro oyunu hakkında açıklamada bulunan Suner; “Tecavüz, Hepimizin Öyküsü Aynı, Akıl Hastanesindeki Bir Fahişenin Monoloğu, Yalnız Kadın, Dans Hocası “Bant Sistemi” adlı kısa oyunlardan oluşan bu oyunda dördüncü sınıf öğrencileri Gözdem Şahinler, Alina Moraru, Bahar Seviş ve Aysel Açelya Bükülmez görev alıyor.” dedi.

Oyunun, 25 Nisan Çarşamba akşamı Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü’nde, saat 20.00’de sahneleneceğini ifade eden Suner, GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölümü olarak, daha fazla temsiliyetlerde yer alacaklarını vurguladı.