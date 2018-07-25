Orman Dairesi ‘kalifiye eleman’ bekliyor!

Erkan MINDIK

Gereken önlemlerin alınmaması ve dikkatsizlikler sonucunda çıkan yangınlar, orman bakımından “fakir” olan Kıbrıs’ın kuzeyini her geçen gün daha kötü etkiliyor.

Son günlerde komşu ülkelerde yaşanan ve ciddi kayıplara neden olan yangınlar sonrasında gözler bizdeki önlemlere çevrildi.

Orman yangınlarında itfaiye ile birlikte müdahaleye katılan Orman Dairesi’nin ekipman ve araç konusunda hazır olunduğu söylenirken, yıllardır var olan personel eksikliğinin devam etmesi ve Orman Dairesi’ne halen müdür atanmaması endişeye neden oluyor.

Bakan Şahali: “Münhal açılacak, personel Kasım’da göreve başlayacak”… Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, personel eksikliğinin henüz giderilemediğini söylerken, bu sorunun çözülmesi için münhal açılacağını, alınacak personelin ise Kasım ayında göreve başlayacağını belirtti.

Bakan Şahali: “Münhal açılacak, personel Kasım’da göreve başlayacak”

Yenidüzen gazetesinin ulaştığı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, personel eksikliğinin henüz giderilemediğini söylerken, bu sorunun çözülmesi için münhal açılacağını, alınacak personelin ise Kasım ayında göreve başlayacağını vurguladı.

Oluşacak acil durumlara hazırlıklı olduklarını ifade eden Şahali, şu andaki ihtiyacın mevsimlik işçilerle karşılandığını ve her türlü tedbirleri aldıklarını dile getirdi.

Şahali, “Türkiye Orman Genel Müdürlüğü ile anlaşmamız var. Oluşabilecek acil bir durumda, Akdeniz kıyısında bulunan 5 farklı noktadan müdahale gerçekleşebilecek. Ayrıca gerektiği takdirde, adada bulunan İngiliz üslerinden ve Birleşmiş Milletler kamplarından da yardım alabileceğiz.” dedi.

Bakan Şahali Orman Dairesi’ne daha önceden alınan personele de değindi ve “Daha dikkatli davranacağız. Münhal aracılığı ile eleman alacağız” sözlerini vurguladı.

Oluşacak acil durumlara hazırlıklı olduklarını ifade eden Şahali, şu andaki ihtiyacın mevsimlik işçilerle karşılandığını ve her türlü tedbirleri aldıklarını dile getirdi.

“Gelen işçiler tecrübesiz”

Adını vermek istemeyen bir Orman Dairesi çalışanı, 10 yıldır burada mevsimlik olarak çalıştığını ve yangınlara her daim hazır olduklarını söyledi. Sadece Mayıs ve Kasım ayları arasında çalıştığına işaret eden çalışan, yeni gelen işçilerin tecrübesiz olduğunu fakat tecrübeli kişilerin yönlendirmesiyle birlikte bu açığı kısmen kapattıklarını dile getirdi.

Eski müdürler de personel eksikliğinden şikayet etmişti

YENİDÜZEN geçtiğimiz yıllarda da Daire’deki ‘kalifiye eleman’ eksikliğini gündeme getirmişti.

O dönemlerde YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulunan Orman Dairesi eski Müdürleri’nden Cemil Karzaoğlu ve Altay Fırat personel eksiği olduğunu ifade etmişti.

Kalifiye personel eksikliğinin olası yangın felaketlerinde hareket manevrasını da kısıtladığına işaret eden Karzaoğlu, daireye ivedi olarak vasıflı eleman, operatör alınması gerekliliğine vurgu yapmıştı. Orman Dairesi bünyesinde toplam 92 araç bulunduğunu belirtmiş olan bir diğer eski müdür Altay Fırat, “92 aracımız var, hepsi de çalışır durumdadır. Araç filosu olarak sanırım en iyi durumda olan dairelerden biriyiz. Araçlarımız yeterlidir, her duruma müdahale edebilecek araçlarımız vardır. Tek sıkıntımız bu araçların operatörleri veya kullanıcılarının daimi ve eğitimli olmayışıdır.” sözlerini sarf etmişti.