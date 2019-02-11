“Orman arazilerini yüzlerce kişiye verdik”

ORMAN ARAZİLERİNİN KİRALANMASI…“Orman arazileri ağaçlandırmak üzere talep ediliyor ve bu taleplere biz cevap veriyoruz. Ağaçlandırmak için de müsaade ediyoruz. Zaten orman arazilerinin amacı da ağaçlandırılmak üzere kullanılmasıyla ilgilidir. Biz sadece 1-2 kişiye vermiş değiliz, belki de yüzlerce kişiye verdik.”

TURİZM ACENTELERİNE VERİLEN TEŞVİK…“Bir acentenin yaptığı bir hata varsa o hatanın nereden kaynaklandığına dair ilgili acenteyi de çağırıp o konuyu kendi aralarında tartışmaları gerekir. O tartışma olup da aynı hatayı tekrarlarsa benim şahsi görüşüm o acentenin elindeki lisansının alınmasıdır.

KKTC VATANDAŞLARINA TEŞVİK…“Benim fikrim özele maaş desteği 750 TL verilmesin ama sosyal yatırımlarıyla ilgili bir katkı sağlansın ama buradaki esas önemli olay eğer turizm her sektöre elini uzatan bir sektörse, her yer de aynı şekilde elini turizme elini uzatıp, sahip çıkmalıdır.”

GEÇİTKALE HAVAALANI…“Şahsi fikrim Geçitkale havaalanı bir şekilde açılsın. Bir şekilde değerlendirilsin ki en azından daha fazla uçuş olanağı olsun. Belki rekabet olur havaalanları arasında, verilen hizmette, ücretlerde, rekabet olur.”

Fayka Arseven KİŞİ

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, orman arazilerinin kişilere kiralanabileceğini ifade ederek, bugüne kadar 1-2 kişiye değil, yüzlerce kişiye kiraladıklarını açıkladı.

Ataoğlu, kiralama amaçlarının o bölgelerin ağaçlandırılmasına ilişkin olduğunu da belirtti.

Turizm acentelerine verilen teşvikler ile orman arazilerinin kiralanması yönündeki kararlar konusunda Ombudsman ile görüşüldüğünü, Ombudsman görevlileri ile bakanlık görevlilerinin konular hakkında çalıştıklarını dile getirdi.

Ataoğlu, “Bir acentenin yaptığı bir hata varsa o hatanın nereden kaynaklandığına dair ilgili acenteyi de çağırıp o konuyu kendi aralarında tartışmaları gerekir. O tartışma olup da aynı hatayı o acente tekrarlarsa benim şahsi görüşüm o acentenin elindeki lisansının alınmasıdır” ifadesinde bulundu.

Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı turizm sektöründe çalışan KKTC vatandaşlarına maaş takviyesine ilişkin de Ataoğlu, “Kendi paydaşlarımla görüştüm özellikle sendikalaşma konusunda karşı çıkış var” dedi.

Ataoğlu, “Benim fikrim 750 TL verilmesin ama sosyal yatırımlarıyla ilgili bir katkı sağlansın” görüşünde bulundu.

Bu hafta Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, YENİDÜZEN’in sorularını yanıtladı.

YENİDÜZEN: Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı ve sizin de ilginizde olan turizm sektöründe çalışan KKTC vatandaşlarına teşvik programına özellikle DP kanadının mesafeli durduğu söyleniyor. Nedenini sizden öğrenelim?

Fikri ATAOĞLU: Çalışma Bakanlığı’nın çalışmasının ben de en başından beri olması gerektiği görüşündeydim. Ama bu görüşüm KKTC vatandaşlarının turizm sektörü içerisinde çalışmasını teşvik etmekti. Fakat Sayın bakan Zeki Çeler’in yaptığı açıklamalarda sanki de sendikalaşmayla ilgili teşvik edici bir olay diye algılandı. Turizm sektörü ile ben görüştükten sonra sendikalaşma olayına karşı çıkıldığını hatta Otelciler Birliği ile yaptığımız görüşmede 750 TL yapılacak olan katkının gerekirse yapılmamasını ve sosyal yatırımlarıyla ilgili yatırımların yapılabileceğine dair görüşler sunuldu. Buradaki herkesin karşı durduğu olay sendikalaşma…

“750 TL katkı yerine sosyal yatırım desteğini destekliyorum”

YENİDÜZEN: Sendikalaşma olayında sizi rahatsız eden nedir?

FİKRİ ATAOĞLU: Turizm sektörünün rahatsızlığını aktardım, Bakanlar Kurulu’nda yaptığımız görüşmelerde. Sendikalaşma dışındaki olaylara çok da karşı değillerdi. Ama söyledikleri şu da var; Bir ayrımcılık olacak gibi algılanıyor. Yani KKTC vatandaşlarına 750 TL ilaveten verilecek. Ama TC’den ve 3’ncü ülkelerden gelenlere teşvik verilmeyecek. Otelciler Birliği bunu da dile getirdi. Benim yaptığım kendi paydaşlarımla bu konuyu paylaşmaktı. Kendi paydaşlarımın koyduğu fikirler neler ise ben o fikirleri aktarırım.

Şuan zaten netleşmiş değildir. Şöyle; acaba 750 TL mi verilecek KKTC vatandaşlarına? 750 TL verilirken mevcut çalışanlara da mı verilecek yoksa yeni girecek olanlara verilecek? Ya da 750 TL değil de onun dışındaki sosyal yatırımlarını mı karşılayacağız? Bu tam netleşmiş değildir. Kısa süre içerisinde bu olay netleşecek. Ama bazı sektörler vardır ki sendikalaşmaya da hazır olduğunu ifade etti. Özellikle basın grubunun sendikalaşmaya hazır olduğu söylendi.



Turizm sektörünün rahatsızlığını aktardım, Bakanlar Kurulu’nda yaptığımız görüşmelerde. Sendikalaşma dışındaki olaylara çok da karşı değillerdi. Ama söyledikleri şu da var; Bir ayrımcılık olacak gibi algılanıyor. Yani KKTC vatandaşlarına 750 TL ilaveten verilecek. Ama TC’den ve 3’ncü ülkelerden gelenlere teşvik verilmeyecek. Otelciler Birliği bunu da dile getirdi. Benim yaptığım kendi paydaşlarımla bu konuyu paylaşmaktı. Kendi paydaşlarımın koyduğu fikirler neler ise ben o fikirleri aktarırım. Şuan zaten netleşmiş değildir. Şöyle; acaba 750 TL mi verilecek KKTC vatandaşlarına? 750 TL verilirken mevcut çalışanlara da mı verilecek yoksa yeni girecek olanlara verilecek? Ya da 750 TL değil de onun dışındaki sosyal yatırımlarını mı karşılayacağız? Bu tam netleşmiş değildir. Kısa süre içerisinde bu olay netleşecek. Ama bazı sektörler vardır ki sendikalaşmaya da hazır olduğunu ifade etti. Özellikle basın grubunun sendikalaşmaya hazır olduğu söylendi. YENİDÜZEN: Sizin kendi fikriniz nedir? Ne olması gerekmektedir?

FİKRİ ATAOĞLU: Benim fikrim 750 TL verilmesin ama sosyal yatırımlarıyla ilgili bir katkı sağlansın. Ama buradaki esas önemli olay eğer turizm her sektöre elini uzatan bir sektörse, her yer de aynı şekilde elini turizme elini uzatıp, sahip çıkmalıdır. Biz şimdi ara eleman yetiştirmek için de OTEM’i açtık. Bunun bizim için en büyük güzelliği KKTC vatandaşlarının turizm sektöründe çalışmasıdır. KKTC vatandaşları turizm sektöründe çalıştığı süre içerisinde sorulacak olan bizim kültürümüzle veya Kuzey Kıbrıs ile ilgili bir soruya daha net, aydınlatıcı bir bilgi verebilecektir. Ama bir de şu var; turizm sektörüne baktığımızda KKTC vatandaşlarının yüzde 22-23’ü sektörde çalışıyor. Hedefimiz turizm sektöründe 2023 yılına kadar 15 bin kişilik istihdam. Ama ada genelindeki işsizlik oranına baktığımızda genç nüfus 2500 civarındadır. Genel nüfusa baktığımızda 7 bin civarındadır. Belki de bunlar kayıtlı olanlardır. Kayıtsız olanlarla belki de 8 bin olabilir. Ama tümünü de biz turizm sektörünün içerisine alacak olsak bu zaten yarı yarıya karşılar ve yarısı da TC veya 3’ncü ülkelerden gelmek zorunda. Biz turizm sektörünü eğer geliştirmeye kararlıysak ki öyleyiz buradaki duyulan işgücüne de artık müsaade etmemiz gerekecek.



Benim fikrim 750 TL verilmesin ama sosyal yatırımlarıyla ilgili bir katkı sağlansın. Ama buradaki esas önemli olay eğer turizm her sektöre elini uzatan bir sektörse, her yer de aynı şekilde elini turizme elini uzatıp, sahip çıkmalıdır. Biz şimdi ara eleman yetiştirmek için de OTEM’i açtık. Bunun bizim için en büyük güzelliği KKTC vatandaşlarının turizm sektöründe çalışmasıdır. KKTC vatandaşları turizm sektöründe çalıştığı süre içerisinde sorulacak olan bizim kültürümüzle veya Kuzey Kıbrıs ile ilgili bir soruya daha net, aydınlatıcı bir bilgi verebilecektir. Ama bir de şu var; turizm sektörüne baktığımızda KKTC vatandaşlarının yüzde 22-23’ü sektörde çalışıyor. Hedefimiz turizm sektöründe 2023 yılına kadar 15 bin kişilik istihdam. Ama ada genelindeki işsizlik oranına baktığımızda genç nüfus 2500 civarındadır. Genel nüfusa baktığımızda 7 bin civarındadır. Belki de bunlar kayıtlı olanlardır. Kayıtsız olanlarla belki de 8 bin olabilir. Ama tümünü de biz turizm sektörünün içerisine alacak olsak bu zaten yarı yarıya karşılar ve yarısı da TC veya 3’ncü ülkelerden gelmek zorunda. Biz turizm sektörünü eğer geliştirmeye kararlıysak ki öyleyiz buradaki duyulan işgücüne de artık müsaade etmemiz gerekecek. YENİDÜZEN: Ombudsman’ın orman arazilerinin kiralanmasına yönelik raporu açıklandı. Bu konuda herhangi bir açıklamanızı görmedim.

FİKRİ ATAOĞLU: Ombudsman ile birebir görüştük. Şuan da Ombudsman ve bizim ilgili müdürümüz, personelimiz çalışmalarını sürdürüyor.



Ombudsman ile birebir görüştük. Şuan da Ombudsman ve bizim ilgili müdürümüz, personelimiz çalışmalarını sürdürüyor. YENİDÜZEN: Kutlu Evren ve Polat Alper’in ismi raporda yer aldı, bir de Bafra Turizm Merkezi’nde de alçak orman arazileri kiralandı. Neden, ne amaçla bu kiralamalar yapıldı?

FİKRİ ATAOĞLU: Orman arazilerini ağaçlandırmak üzere talep edilen, taleplere biz cevap veriyoruz. Ağaçlandırmak için de müsaade ediyoruz. Zaten orman arazilerinin amacı da ağaçlandırılmak üzere kullanılmasıyla ilgilidir. Biz sadece 1-2 kişiye vermiş değiliz, belki de yüzlerce kişiye verdik, orman arazilerinin bir şekilde değerlendirilmesi için… hatta şunu da ilave edeyim; eğer Orman Dairesi bu dönem yine bizim bakanlığa kalmış olsaydı, bizim TC Orman Bakanlığı ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında bütün köylerin etrafında ki orman arazilerini, hem mevcut arazileri, hem de içerisinde ağaç olan arazileri de parselleyip, her haneye bölüp, o köylüye bir şekilde verecektik. Böylece, her hane o araziye, o ağaçlara sahip çıkıp o ağaçlardan da gelir elde edecekti.



Orman arazilerini ağaçlandırmak üzere talep edilen, taleplere biz cevap veriyoruz. Ağaçlandırmak için de müsaade ediyoruz. Zaten orman arazilerinin amacı da ağaçlandırılmak üzere kullanılmasıyla ilgilidir. Biz sadece 1-2 kişiye vermiş değiliz, belki de yüzlerce kişiye verdik, orman arazilerinin bir şekilde değerlendirilmesi için… hatta şunu da ilave edeyim; eğer Orman Dairesi bu dönem yine bizim bakanlığa kalmış olsaydı, bizim TC Orman Bakanlığı ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında bütün köylerin etrafında ki orman arazilerini, hem mevcut arazileri, hem de içerisinde ağaç olan arazileri de parselleyip, her haneye bölüp, o köylüye bir şekilde verecektik. Böylece, her hane o araziye, o ağaçlara sahip çıkıp o ağaçlardan da gelir elde edecekti. YENİDÜZEN: Orman arazilerinin bu şekilde verilmesi, kiralanması mümkün mü?

FİKRİ ATAOĞLU: Kiralayabilirsiniz. Bizim TC Orman Bakanlığı ile yapmış olduğumuz protokol sonrasında da ekonomik ağaçların dikilmesi ve bu ağaçların dikildikten sonra bizim tarafımızdan köylülere dağıtılmasıydı.



Kiralayabilirsiniz. Bizim TC Orman Bakanlığı ile yapmış olduğumuz protokol sonrasında da ekonomik ağaçların dikilmesi ve bu ağaçların dikildikten sonra bizim tarafımızdan köylülere dağıtılmasıydı. YENİDÜZEN: Raporda isimleri geçen kişilere bu amaçla mı verildi?

FİKRİ ATAOĞLU: Tabii.



Tabii. YENİDÜZEN: Peki, bu konu neden Ombudsman raporlarına yansıdı, rahatsızlık nedir?

FİKRİ ATAOĞLU: Bir kişiye bir arazi verildi diye bir rahatsızlık çıkmış olabilir. Ama biz 1 kişiye değil, yüzlerce kişiye verdik. Bafra Bölgesi’ndeki alçak orman arazileri zaten orası turizm alanı ilan edildi. Turizmle ilgili ilan edilen alçak orman arazilerinin zamanında parsellenmesi sonrasında oraya turizm sektörüne kazandırılacak yatırımların yapılmasıyla ilgilidir.



Bir kişiye bir arazi verildi diye bir rahatsızlık çıkmış olabilir. Ama biz 1 kişiye değil, yüzlerce kişiye verdik. Bafra Bölgesi’ndeki alçak orman arazileri zaten orası turizm alanı ilan edildi. Turizmle ilgili ilan edilen alçak orman arazilerinin zamanında parsellenmesi sonrasında oraya turizm sektörüne kazandırılacak yatırımların yapılmasıyla ilgilidir. YENİDÜZEN: Sizde biliyorsunuz ki siz ağaçlandırma yapmak için verirsiniz, insanlar başka amaçlar için kullanır. Bunun denetimini nasıl sağlayacaksınız ki şu an bile birçok konuda devlettin ciddi bir denetim sorunu var. Bafra’daki araziler de turizm amaçlı verildiydi, yıllarca üzerine otel yapılmamıştı.

FİKRİ ATAOĞLU Çok güzel bir noktaya değindiniz, teşekkür ederim. Biz göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Bafra bölgesindeki geçmiş yıllarda verilen arazilerin üzerine maksadına uygun herhangi bir inşaat yapılmadığından dolayı biz bütün şirket veya kişilerle birebir görüştük. Projelerinin hızlandırılması gerekli izinlerin alınmasıyla ilgili bizim yapabileceğimiz herhangi bir şey de varsa yapmaya da hazır olduğumuzu ilettik. Hatta başka bakanlıkla ilgili bir sorunları varsa o konuda da elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu da ilettik. O günden bugüne geçen süreye baktığımızda 2 otel daha açılmış oldu. Önümüzdeki kısa süre içerisinde 1 otel daha açılacak. Onun dışındaki arazilerin artık inşaata başladıklarını da görüyoruz. Yani bu denetimsizlik veya kontrolsüzlük neyse adı zamanında belki de eksik yapılmıştır. Ama biz bu konun üzerine çok fazla düştük. Çünkü ülkemizin en büyük gelir kaynağı turizmdir. Turizm olduğu için yatak sayımızı çoğaltmamız gerekir. Yatak sayımızı çoğaltmamız için bu verilen arazilerin üzerinde otellerin hayata geçmesi gerekir. Ancak bu şekilde yatak sayısı çoğalır.

“Turizm teşviklerinde hata varsa, lisans elinden alınsın”