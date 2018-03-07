Orkide Yürüyüşü 11 Mart’ta

Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) bu yıl 15. kez düzenlediği Orkide Yürüyüşü pazar günü Kozanköy-Karşıyaka güzergâhında yapılıyor.

Yürüyüş için Mağusa Belediye önünden 7.30’da, Güzelyurt otobüs terminalinden 9.00’da, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nden 8.00’de, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu önünden 8.30’da ve GAÜ’den 8.30’da otobüsler kalkacak.

15. Orkide Yürüyüşü’nün biletleri tüm Deniz Plaza şubeleri ve Telsim’in Lefkoşa’daki Ortaköy, Dereboyu, Girne’deki Girne Merkez, Mağusa’daki Sakarya, Güzelyurt ve İskele Shoplarından temin edilebilir.

Yürüyüşün geliri, kanser araştırmaları için KAV’a bağışlanacak.