Orkide Yürüyüşü 10 Mart’ta

Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) bu yıl 16. kez düzenlediği Orkide Yürüyüşü, KKTC Telsim ana sponsorluğunda 10 Mart’ta Kozanköy-Karşıyaka istikametinde gerçekleşecek. Telsim’den yapılan açıklamaya göre, Lemar, Play Fm ve Big Rent Trading Bigibox’ın da desteklediği yürüyüşte toplam 9 km bir alan yürünmüş olacak.



Yürüyüş günü saat 07:30’da Gazimağusa Belediye önü, 08:00’de ODTÜ, 09:00’da Güzelyurt otobüs terminali, 08:30’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu önü ve 08:30’da Girne GAÜ’den otobüsler kalkacak.



Telsim Genel Müdürlük Binası’nda gerçekleşen toplantıya, KAV Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Lemar Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Deniz İmer ve Play Fm Direktörü Ali Dervişoğlu katıldı. Basın açıklamasında yürüyüş hakkında bilgiler verilerek, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir katılımın beklenildiği belirtildi.



KAV ile birlikte KKTC Telsim olarak Orkide Yürüyüşü’ne bir kez daha ana sponsor olmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydeden KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, bir Kıbrıslı Türk olan Prof. Dr. Mustafa Camgöz’ün, İngiltere’de Imperial College’de kanser araştırmaları konusunda önemli bir isim olması ve kendisi ile birlikte bu projede yer almaktan dolayı ayrıca gurur duyduklarını ifade etti. Tanpınar, 10 Mart’ta 9 km’lik parkurda yürüyerek, kanserle verilen mücadelenin ne kadar meşakkatli olduğunu, birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için bu sembolik yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyledi.