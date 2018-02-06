“Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü” 4 Mart'ta

Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği’nin geleneksel hale getirdiği “Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü” bu yıl 4 Mart Pazar günü gerçekleşecek.

Etkinliğe ilgili duyan tüm kesimleri davet edenDenizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği şu bilgiyi paylaştı:

Sabah saat 9:00’da Lefke Avrupa Üniversitesi giriş kapısı önünde toplanılacak, günün anlam ve önemi için konuşma, yürüyüş hakkında bilgi verme ve halk hansları ekibinin gösterisi sonrası saat 10:00 itibarı ile planlanan yürüyüş başlayacaktır. Bu yürüyüş LAÜ, Lefke Belediyesi’nin paydaşlığında ve katkıları ile gerçekleşecektir. Katılımcılara katılım belgesi yanında, su ve yiyecek ikramında da bulunulacaktır. Yürüyüşümüz yaklaşık 6.7 km. olup, flora ve faunanın zenginliği yanında muhteşem peyzaj görüntüye sahip parkurumuz keşfedilmeyi beklemektedir. Oldukça yoğun, çok çeşitli orkide türleri yanında zengin makiye de sahiptir. Doğada yürümeyi, fotoğraf çekmeyi ve farklı bir gün yaşamayı düşünen tüm doğaseverleri ve çevrecileri bu etkinliğimize davet ediyoruz.

