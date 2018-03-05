Orkide gözlemi ve doğa yürüyüşü gerçekleşti…

Katılımcıların doğanın tadını çıkarmak yanında orkide türlerini de yakından tanıma fırsatı bulduğu Biyologlar Derneği'nin geleneksel ORKİDE GÖZLEMİ ve DOĞA YÜRÜYÜŞÜ dün gerçekleştirildi.

Kıbrıs'ta doğanın yeniden uyandığı yılında tam da bu zamanlarında, orkidelerin de tam zamanı olduğuna işaret eden Derneğin geleneksel etkinliği bu yıl da çok renkli geçti…

Ülkemizin en önemi biyolojik çeşitlilik değerleri arasında gelen orkideleri uzman biyologlar eşliğinde yakından görülürken, ayrıca güzel bir de doğa yürüyüşü yapıldı…

Alevkayası orkide parkurunda yapılan ve 4 km'lik yürüyüşe ilgi büyüktü…