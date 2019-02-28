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'Orkide Gözlem Yürüyüşü' ertelendi

'Orkide Gözlem Yürüyüşü' ertelendi

9. Geleneksel Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü, 10 Mart’a ertelendi.

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9. Geleneksel Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü, 10 Mart’a ertelendi.

Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği, bu yıl 3 Mart Pazar günü yapılması planlanan yürüyüşün hava şartlarının elverişsiz, sağanak ve gökgürültülü olması dolayısıyla bir hafta sonra yapılacağını açıkladı.

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