Örgütler 'ekonomik kriz' için çözüm arayacak

Sendikal Platform’da yer alan örgütler, TL’nin değer kaybından dolayı yaşanan ekonomik gelişmeleri değerlendirmek ve krizden çıkış yolu bulmak amacıyla bir araya geliyor.

Sendikal Platform adına yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde

Türkiye’nin bir alt yönetimi olan kuzey Kıbrıs’ta oluşturulan siyasi ve ekonomik yapılanma Türkiye’de devam eden ekonomik çöküntünün kuzey Kıbrıs’ı çok kötü bir şekilde etkilemesini getirmiştir.

Adamızın kuzeyinde tüm kesimlerin etkilenmesini yaratan bu bağımlı sistemin her yönü ile ele alınarak, irdelenmesi ve toplumsal paydaşların ortak hareket etmesi zorunlu hale gelmiştir. Kıbrıs Türk toplumunun kendi ayakları üzerinde duracağı ekonomik ve siyasi sistemin kurulması esastır. Adamızın kuzeyinde devam eden dayatma, ekonomik paketlere dayalı sistem, Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesinin gasp edilmesine neden olmaktadır. Ülke kaynaklarının, toplumun refahına yönelik olarak kullanılması, ekonomi yönetiminin Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesine dayalı olması ve uluslararası hukuk içine girilmesi için toplumsal mücadele verilmesi gerekmektedir.

Sendikal Platform’da yer alan sendikalar olarak toplumsal sorumluluğumuz gereği Kıbrıs Türk toplumunun geniş kesimlerini temsil eden örgütleri, siyasi partileri ve ekonomi-politika alanında deneyimi olan akademisyenleri 17 Ağustos Cuma günü saat 10:00’da Girne Dome Hotel’de buluşturmayı bir görev bilmekteyiz.

Bu çerçevede düzenlenecek ortak toplantıda Kıbrıs Türk toplumunun düşürüldüğü bu ekonomik çıkmazlara ortak bir çıkış noktası aranacaktır.

Sendikal Platform içinde yer alan Sendikalar:

KTÖS, KTAMS, KOOP-SEN, BES, GÜÇ-SEN, ÇAĞ-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ BİR-SEN, BASIN-SEN, TIP-İŞ, DEV-İŞ, EMEK-İŞ, M/SA TÜRK GENEL İŞ, PETROL-İŞ, TÜRK-SEN, EL-SEN, HAVA-SEN, TEL-SEN, LİMAN-SEN, GIDA-SEN, TURİZM EMEKÇİLERİ SENDİKASI, AS-SEN, HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİ SENDİKASI

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