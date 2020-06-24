Örgütler başbakanlığa yürüyecek

Sendikal Platform ile 4 sağlık örgütü, “hükümetin toplum sağlığını korumak için hiçbir hazırlık yapmadığı” gerekçesiyle Cuma akşamı eylem düzenliyor.

Sendikal Platform tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sendikal Platform, Tabipler Birliği, Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Hemşireler ve Ebeler Birliği’nin eyleminde, saat 19:00’da Lefkoşa Dereboyu çemberinde toplanılarak Başbakanlık’a yürünecek.

Açıklamada, “Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği riskli ülkeleri dikkate almayıp karantinasız uçuşları başlatma kararı aldığı” savunulan hükümet protesto edildi ve bu yönde Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararın iptali ve 2. dalgaya karşı ivedi hazırlıkların tamamlanması çağrısında bulunuldu.

Sendikal Platform, tüm halka maskelerini alıp eyleme katılma çağrısında da bulundu.

3 Sendikadan grev uyarısı

Öte yandan Kamuda örgütlü üç sendika grev uyarısında bulundu.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, 1 Temmuz tarihinden itibaren ülkeye karantinasız girişi öngören kararı eleştirerek, hükümete, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen kriterlere uygun karar alması çağrısı yaptı.

Yazılı açıklama yapan Bengihan, “UBP-HP hükümeti, DSÖ’nün ülkeleri risklerine göre kategorilere ayırarak yaptığı sıralamaya ters bir şekilde yüksek risk grubundaki ülkelerden 1 Temmuz’dan itibaren ülkemize karantinasız girişini öngören Bakanlar Kurulu kararıyla halkın sağlığını riske atmıştır” ifadelerini kullandı.

Kamuda örgütlü sendikalar; KTAMS, Kamu-Sen ve Kamu-İş olarak hükümete, DSÖ’nün belirlediği kriterlere uygun kararlar alması için çağrı yapan Bengihan, birinci dalgada halkın gösterdiği sağduyu ve özveriyi “boşa çıkaracak” bu kararda ısrar edilmesi halinde grev dahil her türlü demokratik hakkı kullanacakları konusunda hükümeti uyardı.