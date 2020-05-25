Her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olunması gerektiğini dile getiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, son zamanlarda sağlık, ekonomi ve ormanlar konusunda ağır bedeller ödendiğini belirtti.

Tüm bu süreçlerin yönetiminde organizasyon, koordinasyon ve bilime dayanan bir yönetim anlayışından uzak hareket edildiğini işaret eden Erhrüman, “Pandemi sürecinde hep gündeme getirdiğimiz sorunlar şimdi de yangınlarla başımıza iş açıyor.” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, şunları ifade etti:

“Bir ay öncesine kadar her gün nerede kaç vaka çıktığını takip ederken, son günlerde de her gün nerede yangın çıktığını takip etmeye başladık. Konuyla ilgili uzmanlar herkesin pandemiye yoğunlaşması dolayısıyla, önleyicilik ilkesinden hareketle almamız gereken tedbirleri zamanında almadığımızı anlatıyorlar.

Pandemi sürecinde hep gündeme getirdiğimiz sorunlar şimdi de yangınlarla başımıza iş açıyor. Organizasyon, koordinasyon ve bilime dayanan bir yönetim anlayışı. Bir de yürürken sakız çiğnemeyi, örneğin yetkililerin bir kısmı pandemiyle uğraşırken, diğer yetkililerin de yangınlarla ve ekonomiyle ilgili önlemleri almayı becerebilmesi.

Sağlıkta, ekonomide, ormanlarda ağır bedeller ödedik. Risk her zaman vardır. Karşı karşıya olduğumuz risklerin neler olduğu da bellidir. Yönetsel marifet, kötü senaryoların hasbelkader ya da yönetim dışı unsurların çabaları sayesinde gerçekleşmemesi ile övünmek değil, her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmaktır…”