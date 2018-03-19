'Organik Tarım'a hızlandırılmış komite

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye bugün devam ediyor.



Genel kurulun bugünkü gündeminde, 5 milyon 816 bin 800 TL olan Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, 733 milyon 762 bin 300 TL olan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile 227 milyon 155 bin 400 TL Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçeleri bulunuyor.



Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 10.30’da toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak, Organik Tarımla ilgili yasa tasarısının halkın bilgisine sunulmamasına ilişkin kararı milletvekillerinin bilgisine getirildi.



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, söz konusu yasa tasarısının içeriğinin bir önceki yasama döneminde halkın bilgisine sunulduğuna dikkat çekerek, “Tasarının hızlandırılmış bir şekilde komitede görüşülmesi için bu karar üretildi” dedi. Karar oy birliğiyle kabul edildi.



Genel kurul daha sonra bütçe görüşmelerine geçti ve Kamu Hizmeti Komisyonu bütçesini ele almaya başladı.