‘Organ nakli’ 37 kişiye umut oldu

Fehime ALASYA

Şifa bekleyen birçok insana umut olan ‘organ nakli’ uygulamasının hayata geçmesiyle birçok bedene ikinci bir yaşam şansı doğdu.

Ülkede son bir buçuk yılda yapılan organ nakli ile toplamda 37 kişi hayata tutundu, resmi olarak organ bağışı için başvuruda bulunan kişi sayısı 300’ü aştı, en yüksek nakil organı ise böbrek oldu…

Yaklaşık iki yılda meydana gelen tüm bu gelişmelerin yanında ülkede Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulan böbrek bekleme listesinde ise 180 hasta bulunuyor.

Organ Nakli Koordinasyon Kurulu kayıtlarına geçen verilerde; 27 kişiye böbrek nakli, 5 kişiye karaciğer nakli, 3 kişiye kalp nakli, 2 kişiye ise göz korneası nakli yapıldı.

16 kişiye kadavradan böbrek nakli yapılırken, 16 böbrek, 5 karaciğer, 3 kalp, 2 göz korneası bağışı olmak üzere toplam 26 kişi bu bağışlardan yararlandı.

26 kişiye kadavradan yapılan organ nakli yanında 11 kişiye de kendi yakınlarından oluşan canlı vericilerden böbrek nakli yapıldı.

Tüm böbrek nakilleri yurt içinde yapılırken, geriye kalan nakiller ise Türkiye’ye gönderilerek, bekleme listesindeki hastalara verildi. Sağlığı yerinde olan ve organ bağışında bulunabileceğine dair gönüllü olan 300 kişi Organ Nakli Koordinasyon Kurulu’na başvurdu.

Bu rakamın nüfusa oranla orta düzeyde olduğunu belirten Organ Nakli Koordinasyon Kurulu Üyesi Deren Düriye Oygar, toplumun organ nakli konusunda bilinç seviyesinin oldukça iyi olduğunu dile getirdi.

Oygar, organ bağışını ve başvuruları arttırmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

27 kişiye böbrek nakli, 5 kişiye karaciğer nakli, 3 kişiye kalp nakli, 2 kişiye ise göz korneası nakli yapıldı. Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulan böbrek bekleme listesinde ise 180 hasta bulunuyor.

Organ Nakli Koordinasyon Kurulu Üyesi Deren Düriye Oygar:

“Organ Bağışı ile bekleyen hastalarımızın sağlığına kavuşturulması mümkündür”

Organ Nakli Koordinasyon Kurulu Üyesi Deren Düriye Oygar, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“300’ü aşkın başvuru sayısı nüfusa oranla orta bir rakamdır ama daha da iyi olabilir.

11 hastaya kendi yakınlarından oluşan canlı vericilerden alınan böbrekle nakil ameliyatları yasanın öngördüğü şekilde başarıyla yapılmıştır. Hiçbir hastada veya canlı vericide komplikasyon gelişmemiştir.

Böbrek nakli yapılan hastaların veya yakınlarına böbrek veren canlı vericilerinde komplikasyon gelişmemiş ve hepsi de sağlıklı olarak evlerine gönderilmiştir.

Beyin ölümü gerçekleşen ve organları bağışlanan hastaların organları ise yasanın öngördüğü şekilde öncelikle KKTC yurttaşları arasında ihtiyacı olan hastalara verilir. Bunun dışındaki durumlarda tıbbi uygunluk olması halinde Koordinasyon Kurulunun TC Sağlık Bakanlığı Ulusal Koordinasyon Merkezi aracılığıyla Türkiye’de ihtiyacı olan hastalara gönderilir.

“300’ü aşan başvuru sayısı nüfusa oranla orta bir rakamdır ama daha da iyi olabilir. Toplumun bu konuda bilinç seviyesi bence oldukça iyi fakat bunu arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz.”

Eğitim, kampanya, kamu spotu gibi tanıtımlarla bu işlemin daha fazla yayılmasını sağlamaya çalışıyoruz.

Birçok üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Yönetimi Programı ve KKTC Sağlık Bakanlığıyla işbirliğinde“Organların toprak olmasın, bir bedende hayat bulsun” sloganıyla Organ Bağışı Bilgilendirme Seminerleri düzenliyoruz.

Bağış prosedürünü anlatıyoruz, kimlerin alıcı olduğunu, organların nasıl dağıtıldığını falan anlatıyor, kişilerin sorularını yanıtlıyoruz. Toplumun bu konuda bilinç seviyesi bence oldukça iyi fakat bunu arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz.

Ülkemizde Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulan böbrek bekleme listesinde 180 hasta mevcuttur.

Organ Bağışı ile bekleyen hastalarımızın sağlığına kavuşturulması mümkündür.

Tüm halkımıza organ bağışı yapmaları çağrısında bulunmak istiyoruz.” dedi.