Oray Sitesi’nde ‘KAÇAK KAT’ tartışması

Eski Girne yolu üzerindeki Oray Sitesi’ne yapılan yeni bina inşaatında, “dört kat iznine rağmen beşinci kata çıkıldığı’ ihbarı yapıldı, Şehir Planlama Dairesi bu ihbarın değerlendirildiğini belirtti.

Şehir Planlama Dairesi Müdürü Yiğitcan: “Yasadışı, kaçak bir işlem varsa tabii ki gereği neyse onu yapacağız, işimiz budur”

Oray İnşaat Direktörü Ayhan Arıklı: Bizim 144 dairemizin de ruhsatı vardır, beşinci kata asansör koyduğunuz zaman sorun olmaz. İznimiz de, ruhsatımız da var”.



Dila ŞİMŞEK

Eski Girne yolu üzerindeki Oray Sitesi’ne yapılan yeni bina inşaatında, ‘dört kat iznine rağmen beşinci kata çıkıldığı’ iddiasına yönelik Şehir Planlama Dairesi ‘değerlendiriyoruz’ dedi.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, Oray sitesi için verilen iznin değerlendirildiğini, yasadışı bir işlem olması takdirinde gereğinin yapılacağını açıkladı.

Yiğitcan, basına yansıyan açıklamalarının, kendi ifadeleriyle yazılmadığını savundu.

Girne Kaymakamı Sinan Güneş ise sitede ruhsata aykırı bir kat yapıldığının görüldüğünü, ancak Şehir Planlama Dairesi’nin konu ile ilgilendiğini ve detaylı bilginin oradan alınabileceğini söyledi.

Öte yandan Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, imarla ilgili denetim ve müdahale yetkisinin belediyelerde olması gerektiğine dikkat çekti.

Oray sitesi içerisindeki 3 bloğun, 4 kat izni aldığı ancak proje dışına çıkarak 5 kat yaptığı iddia ediliyor.

‘Kaçak kat’ iddiası, yapılan şikayet üzerine ortaya çıktı. İnşanın izin dışı yapıldığı belirlenirse beşinci kat yıkılması söz konusu. Oray İnşaat Direktörü Ayhan Arıklı, iddiaları reddederek, bir çalışanı ile husumeti nedeniyle böyle bir şeyin ortaya atıldığını ileri sürdü.

Söz konusu apartmanlarda kaçak katlar olduğu ve bu nedenle son onay alamayacağı, daireleri satın alan kişilerin de koçan sahibi olamayacağı iddia edildi.

Şehir Planlama Müdürü Yiğitcan:

“Yasadışı, kaçak bir işlem varsa tabii ki gereği neyse onu yapacağız, işimiz budur”

Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, Oray Sitesi 10 olarak bilinen binalarda, dört kat yapım izni verilmişken beş kat çıkılması iddiasıyla ilgili “Arkadaşlar verilen izni inceleyerek değerlendirme yapıyor. Yasadışı, kaçak bir işlem varsa tabii ki gereği neyse onu yapacağız, işimiz budur. Ancak şu anda değerlendirme aşamasındadır. Basına yansıyan ‘kaçak kat çıkıldı’ gibi söylemlerim bana ait değil, söylediğim ifade daha farklı yazıldı. Lütfen çalışmamız için zaman tanıyınız demiştim” dedi.

Yiğitcan, yapılan ihbarın incelendiğini ifade etti.

Dikmen Belediyesi Başkanı Çelebi:

“İmarla ilgili denetim ve müdahale belediyede olmalı”

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, imarla ilgili denetim ve müdahale yetkisinin belediyelerde olması gerektiğine dikkat çekti. “Yapılan binaların kontrolü Şehir Planlama Dairesi ve Kaymakamlığın yetkisi altında. Geçmişte, ruhsatla ilgili sıklıkla sıkıntılar yaşanıyordu. Şimdi bu gibi vakalar daha az görülse de, yetki darlığı nedeniyle müdahale edemiyoruz. Belediye, kendi alanındaki imarı kontrol edip denetleyebilir” dedi. ‘Kaçak kat’ iddiası doğrusuysa, gereken cezai yaptırımın mutlaka uygulanması gerektiğini vurguladı.

Oray İnşaat Direktörü Arıklı:

“İznimiz ve ruhsatımız vardır”

Oray İnşaat Direktörü Ayhan Arıklı, “Bir mimar çalışanımızla yaşanan anlaşmazlık yüzünden, basına giderek doğru olmayan şeyler aktardı. Bizim 144 dairemizin de ruhsatı vardır, beşinci kata asansör koyduğunuz zaman sorun olmaz. İznimiz de ruhsatımız da vardır. Şehir Planlama Dairesi’nden hiçbir yaptırım veya yazı bize ulaşmadı” dedi.