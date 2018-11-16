Oraloğlu takımına güveniyor

K-Pet Süper Lig’de lider Yenicami’nin en yakın takipçisi Mağusa Türk Gücü, ligin 9’uncu hafta mücadelesinde Pazar günü Girne Halk Evi’ne konuk olacak. Bu zorlu maç öncesi Mağusa Türk Gücü’nde eksik oyuncuların çokluğu olmasına rağmen Teknik Direktör Ali Oraloğlu mevcut kadroda yer alan oyuncularına güveninin tam olduğunu belirtti.

“Galibiyet serisi ve istikrarı sürdürmek istiyoruz”

Ligde bu hafta Girne Halk Evi’ne konuk olacak olan Mağusa Türk Gücü’nde Teknik Direktör Ali Oraloğlu, karşılaşma ile ilgili olarak “Her hafta olduğu gibi zor bir maç daha bizi bekliyor” dedi. “Rakibimizin ligdeki puanı ne isterse olsun sonuç itibarı ile bir deplasmana gideceğiz ve onlar da çıkış arıyor” diyen Oraloğlu, “Zor olacak. Biz galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz. Üst sıraları kovalamak ve istikarar adına kazanmamız gereken bir maç” açıklamasını yaptı.

“Önemli eksikler var ama oynayacak olanlarla galip geleceğimizi düşünüyorum”

Girne Halk Evi maçı öncesi Mağusa Türk Gücü’nde önemli eksikler söz konusu. Sezon başından bu yana sakatlıklarından dolayı rehabilitasyon süreçleri devam eden Şenol Şöför ve Sami Ergazi’nin yanı sıra önceki hafta ameliyat olan Uğur Gök, dört sarı kart cezalısı olan Dinopeter ve sakatlıktan yeni çıkan Adil Uçar’ın durumlarına rağmen Ali Oraloğlu mevcut kadrodaki oyuncularına güveniyor. Oraloğlu, “Ciddi eksiklerimiz var. Muhakkak ki bu eksikler takımımızda olsa fayda sağlayacaklar ama oynayacak olan diğer oyuncuların da en az onlar kadar ellerinden geleni yapacaklarını ve bu maçtan birlikte galip geleceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Futbol 3 neticeli bir oyun”

Ligde bu sezon Merit Alsancak Yeşilova, Türk Ocağı ve Esentepe gibi Girne deplasmanlarından galibiyetle ayrılmaları ile ilgili olarak bunun takım üzerinde etkisi olup olmadığı yönündeki soruya Ali Oraloğlu “Futbol 3 neticeli bir oyun. Ne olacağı belli değil. Herhangi bir avantaj yok, sahaya çıkıp futbolun doğrularını yaparak kazanmak önemli” açıklamasını yaptı.