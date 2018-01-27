Operatörler ‘numara taşıma’dan memnun

Fehime ALASYA

Cepte ‘numara taşıma’ döneminin başlamasının ardından birkaç gün geçti. Süreci değerlendiren GSM Operatörleri, teknik olarak bir sıkıntı yaşamadıklarını belirterek, talebin her geçen gün artacağını işaret etti.

Abonelere hareket etme özgürlüğünü tanıyan ‘numara taşıma’ dönemi, her iki cep telefonu operatörünün de yüzünü güldürdü.

Cep telefonu kullanıcılarının ‘kod’ numaralarıyla birlikte istediği GSM operatör şirketine geçebileceği uygulamada, aboneler aynı kod ve numara ile farklı bir operatör hizmetinden faydalanabilecek duruma geldi.

Mobil iletişim sektöründe rekabet sağlanması, tüketicinin lehine sonuçlar doğurması beklenen ‘cep telefonu numaralarının kişiselleştirilmesi’ yani, ‘numara taşınabilirliği’ uzun çalışmalar neticesinde 22 Ocak Pazartesi günü devreye girdi.

Uygulamanın kullanıcıların lehine olacağını belirten cep telefonu operatörleri, abonelerin şimdi özgür bir alanda seyredeceğinden dolayı rekabetin arttığı bu bağlamda şirketlere büyük iş düştüğü görüşünde…

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ozan Çağlar Aslan, süreci YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

“En büyük etken ‘müşteri memnuniyeti’ olacak”

Konuya ilişkin YENİDÜZEN’e açıklama yapan Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, bu çalışmanın devreye girmesi için uzun süredir mücadele verdiklerini belirterek, bilincin artmasıyla talebin gün be gün artacağını işaret etti.

Tanpınar, “Bu numara taşıma dönemiyle ülkede tam anlamıyla bir rekabet ortamının oluştuğuna inanıyoruz.

Dört duvara hapsolmuş abone artık özgür, kapalı bir odaya sahip ve o kapıdan istediği zaman memnun kalmadığı an gidebilecek” diyerek ‘numara taşıma’ uygulamasının seyrindeki en büyük etkenin ‘müşteri memnuniyeti’ olacağını kaydetti.

“Her zaman olduğu gibi en üstün hizmeti ve kaliteyi sunmak en önemli hedefimiz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise süreci hiçbir teknik sorun yaşamadan ilerlettiklerine değinilerek, ilk taşıma işlemlerinin Turkcell’e doğru yapıldığı müjdelendi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ozan Çağlar Aslan, müşteri memnuniyeti ve çekim gücünün önemine değinerek, bu doğrultunda çalışmalarının en iyi şekilde süreceğini işaret etti.

Aslan, açıklamasında “Numaralarını taşıyan ve taşıyacak olan müşterilerimize her zaman olduğu gibi en üstün hizmeti ve kaliteyi sunmak en önemli hedefimizdir. Tüm çalışmalarımız da bu yöndedir. Yenilediğimiz altyapımız ve %99,9 kapsamamız ile ülkemizde en üstün hizmeti sunduğumuzun altını çizmek isteriz.” dedi.

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar:

“Ülkede tam anlamıyla bir rekabet ortamı oluştu”

“Numara taşıma konusunda durum gayet iyi gidiyor. Aşağı yukarı her geçiş yapan 100 abonenin 80’i bize geliyor, 20’si karşı operatöre gidiyor.

Kullanıcıların eğiliminden ve bize gösterdikleri ilgiden memnunuz.

Sistemde zaman zaman sıkıntılar olabilir, bunlar başlangıçta doğaldır. Fakat her şeye rağmen herhangi bir olumsuzluk yok.”

“Daha da artacağı inancındayız…”

“Aboneler yeni sistemi tanımaya çalışıyor. Her geçen an numara geçişlerinde olan bu rakamlar daha da artacak. Uygulamaya başlayalı birkaç gün oldu ve geçişler artarak devam ediyor. Daha da artacağı inancındayız…”

“Dört duvara hapsolmuş abone artık özgür”

Bu numara taşıma dönemiyle ülkede tam anlamıyla bir rekabet ortamının oluştuğuna inanıyoruz.

Dört duvara hapsolmuş abone artık özgür, kapalı bir odaya sahip ve o kapıdan istediği zaman memnun kalmadığı an gidebilecek. Bu nedenle müşteri memnuniyeti artık en başta olması gereken bir etken oldu. Müşteri memnun olması durumunda kalacak.

Bu memnuniyet, gülen bir yüz, makul bir fatura veya almış olduğu teknolojik hizmetin üstünlüğü olabilir…

Artık yarış bunların üzerinden yapılacak.

“Operatörler artık müşteriyi memnun etmek durumunda kalacak”

Biz son 8 yıldan bu yana ısrarla numara taşımanın hayata geçirilmesi için büyük uğraş verdik ve bu döneme geçişinde de memnuniyetini yaşıyoruz.

Operatörler artık müşteriyi memnun etmek durumunda kalacak.

Bize gelmek isteyen ve numara bırakamayan önemli bir kullanıcı vardı. Bu noktadan sonra hiç kimse böyle bir kaygı yaşamadan bize geçebiliyor, istediği operatörden GSM hizmeti alabiliyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ozan Çağlar Aslan:

“Aboneler için önemli bir fırsat yaratılmıştır”

“Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun (BTHK) yönettiği mobil numara taşıma uygulamasının hayata geçirilmesi süreciyle ilgili ilk belirlediği tarih olan 15 Aralık’tan itibaren bu döneme hazırdık. Hazır olan ilk operatör olarak BTHK tarafından da konuyla ilgili teşekkür belgesi almıştık. Sonrasında BTHK tarafından 22 Ocak’ta devreye alınan numara taşıma sürecinin 3 bacağı vardır. Tüm taşıma taleplerinde BTHK, Turkcell ve diğer operatör teknik olarak sorumludur. Turkcell olarak bizler süreci tam da istediğimiz ve beklediğimiz şekilde teknik herhangi bir sorun olmadan ilerletmekteyiz. Taşıma işlemlerinin en az 3 gün içerisinde yapılabildiği süreçte bugün (dün) ilk taşıma işlemlerinin Turkcell’e doğru yapıldığını ve sorunsuz olarak gerçekleştiğini de buradan müjdelemek isteriz.

“En üstün hizmeti ve kaliteyi sunmak en önemli hedefimizdir”

Müşteri memnuniyeti ile verdiğimiz hizmette olmazsa olmazımız çekim gücü bizler için çok önemlidir. Numaralarını taşıyan ve taşıyacak olan müşterilerimize her zaman olduğu gibi en üstün hizmeti ve kaliteyi sunmak en önemli hedefimizdir. Tüm çalışmalarımız da bu yöndedir. Yenilediğimiz altyapımız ve %99,9 kapsamamız ile ülkemizde en üstün hizmeti sunduğumuzun altını çizmek isteriz.

Ülkemize 1999 yılında ikinci operatör olarak 4 yıl sonra gelip kısa zaman içerisinde pazarın lideri olmamız, BTHK tarafından yayınlanan çeyrek raporlarında da açıklandığı gibi %63 pazar payı ile liderliği yıllardır olduğu gibi korumamız; müşterilerimizi memnun ettiğimizin, kesintisiz iletişim, en hızlı internet ve teknolojik çözümler sunarak ödenene değer hizmet verdiğimizin göstergesidir…

Sayılardan da görebileceğimiz gibi bu süreç, ilk hat alan, numarasına sadık olan ve uzun süredir numara bağlılığı gibi birçok nedenle numarasını Turkcell’e taşıyamayanlar için de önemli bir fırsat yaratmıştır. Numara taşıma talebi sayıları, BTHK ile birlikte iki operatör tarafından da eş zamanlı olarak görülebilmektedir. Sistemde de göründüğü gibi numarasını taşıma talebinde bulunan kişilerin sadece %36’sının diğer operatöre, %64’ününse Turkcell’e geçiş yapmak istemesi, daha fazla müşterinin bizi tercih ettiğini ve mevcut pazar liderliğini koruduğumuzu açıkça ortaya koyuyor.

“En iyi hizmeti sunmaya çalışacağız”

Rakamların yer aldığı bu tabloda Turkcell’den numarasını taşımak isteyen müşteri sayısına göre yaklaşık 2 katı müşterinin numarasını Turkcell kalitesine taşıyarak büyük ailenin bir parçası olmak istediğini görüyoruz. Bu da halkımızın tercihini ağırlıklı olarak bir kez daha Turkcell’den yana kullandığını gösteriyor ve bizleri gururlandırıyor. Bu vesile ile tüm halkımıza teşekkürü borç biliriz. Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak bizler her zaman olduğu gibi müşteri memnuniyeti odağıyla, adamıza ve insanımıza yatırım yaparak hareket edecek, en iyi hizmeti sunmaya çalışacağız.”