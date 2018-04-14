"Operasyonda Kıbrıs hava sahası kullanılmadı"

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu “Suriye’deki hedeflere yönelik askeri operasyon için Kıbrıs hava sahasının kullanılmadığını, bununla birlikte FIR hattı veya hava koridorlarının da bundan etkilenmediğini” açıkladı.



Rum haber kaynaklarına göre, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın bu operasyonla hiçbir ilgisi bulunmadığını yineleyen Prodromu, “ülkede tam güvenlik şartlarının hakim olduğuna” işaret etti.



Prodromu, Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının, durumu ilk andan bu yana takip etmekte olduklarını da sözlerine ekledi.