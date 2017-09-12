Onur Ödülü Zaim'in

Işık Kitap Fuarı'nın bu yılki Onur Ödülü, tanınmış Kıbrıslı Yönetmen Derviş Zaim'e verildi. Zaim'e plaketini, Işık Kitap Evi Direktörü Nahide Merlen takdim etti. Zaim'e plaketi onurlu duruşu, sinema sanatına önemli katkıları ve Kıbrıslı bir sanatçı olarak başarıları" nedeniyle verildiği belirtildi. Fuar kapsamında "Derviş Zaim Sineması" konulu da bir panel yapıldı. Panelde, Bağımsız Akademik Araştırmacı Cihat Arınç ve Derviş Zaim konuşmacı olarak yer aldı. Zaim, "Tabutta Röveşata" filmiyle dikkatleri üzerine çekmiş, pek çok ödül kazanmış, "Gölgeler ve Suretler" gibi pek çok filmle isminden söz ettirmişti.