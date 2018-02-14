“Onun yüzünden aldığım tehditin hesabı yok”

CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, geçtiğimiz gün Meclis Genel Kurulu’nda yaşanan tartışma sırasında UBP Milletvekili Zorlu Töre’ye yönelik ifadesinin doğru olmadığını, öfkeyle söylenen bu sözden dolayı da pişmanlık duyduğunu belirtti.

Derya, Kıbrıs TV’de Aslı Elder’in sorularını yanıtladı… Derya’nın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

“Açıkçası o talihsiz bir kelimedir, ben de doğru bulmuyorum. Sebebini söyleyeyim ama, bu kaçındır Zorlu Bey’in beni hedef göstermesidir. Evet benim öfkeyle o kelimeyi etmemem lazımdı, pişmanım. Ama benim orada söylediğim bir şey var, evimizde kalamıyoruz, Bu gerçektir. Ben evimde kalamıyorum yaşadığım tehditlerden dolayı…” diyen Derya, “Aklınıza gelen her şeyi söylemeyin diyorum. Çünkü siz onu orada popülizm olsun diye, propaganda olsun diye söylüyorsunuz ama bir insanın canı tehlikeye giriyor.

Örgütlü bir şekilde gelip birini öldürmeyebilirler, gelip birinin malına zarar vermeyebilirler ama bir fevri çocuk çıkar… Oluyor bunlar gördük… Sadece burada değil Türkiye’de de, veya dünyanın başka yerlerinde de… Polisin koruma vermediği bir ülkede yaşıyoruz. Bu olacak iş değil.

Dolayısıyla Zorlu Bey’in de aynı sorumluluğu taşıması gerekiyor ve bunu bilinçli şekilde yapıyor.”

“Onun yüzünden aldığım ölüm ve tecavüz tehditlerinin haddi hesabı yok”

Derya’nın açıklamaları şöyle:

“Ben Zorlu Beyi ayrıca kişi olarak da severim. Muhabbetimiz de vardır kendisiyle. Farklı fikirlerde olsak da sohbet ettiğimiz zamanlar da oluyor. Düşmanım değil, seçilmiş bir milletvekilidir ve benim o öfke ile o lafı etmemem lazımdı, doğrudur, katılıyorum…

Bundan dolayı da pişmanım fakat Zorlu Bey’in aynı sorumluluğu duyabilmesini istiyorum.

Kendisiyle benim Babam konuşmak durumunda kaldı gelçmişte… ‘Zorlu bak senin de çocukların var, benim kızımın kılına zarar gelirse, bil ki müsebiblerinden biri de sensin’ diye…”

“Kalk da ispatla ağzımdan ne zaman Türk Askeri çıkmış benim?..”

“O hedef gösterdiğiniz videolar doğru değil, neden bunu yapıyorsunuz Zorlu Bey dedim, O da ‘Ya biliyorum ama bu siyaset’ dedi bana…

Hala daha youtube’da ‘Doğuş Derya Türk Askeri’ne tecavüzcü dedi’ diye şov yaptığı videoları görürsünüz… Onun yüzünden aldığım ölüm ve tecavüz tehditlerinin haddi hesabı yok. Hala daha var bunlar, biraz adabınız olur…

Kalk da ispatla ağzımdan ne zaman Türk Askeri çıkmış benim?..”