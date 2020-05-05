Başbakan Ersin Tatar, alınan tedbirlerle Coronavirüs salgının hem sağlık, hem de ekonomi bacağını yönetmeye çalıştıklarını ifade etti. Ekonominin dibe vurmuş olmasına rağmen, virüsün kontrol altına alınmış olmasının piyasaya güven verdiğini savunan Tatar, kadınların ekonomik anlamda desteklenmesinin önemli olduğuna değindi.

“Önümüzü göremiyoruz” diyen Başbakan Tatar, ABD’deki işsizlik rakamlarından bahsetti, bizde işin boyutlarının o kadar büyük olmayabileceğini savundu.

Farklı düşünenler olabileceğini söyleyen Başbakan Tatar, önümüzdeki birkaç ay içerisinde gerçek rakamların ortaya çıkacağını belirtti. Salgınla ilgili yatay seyir ve inişin lehimize olduğu görüşünü belirten Tatar, turizmin de iç turizmden başlayarak çarkların dönmeye başlayabileceğini söyledi. “Belki de turistler pasaportla birlikte bir de PCR belgesi ile gelecek” diyen Başbakan Tatar, Kıbrıs’ın kuzeyinin yeni bir cazibe merkezi olabilmesi umutlarından bahsetti.

Doktor ve hemşireleri, sağlık çalışanlarını kutlayan Tatar, güvenli gelecek için Kıbrıs Türk Halkı’nın önemli bir sınav verdiğini ve önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

Ekonomiye odaklanılması ve toparlanma umudu ile bu sürecin atlatılacağı beklentisinde olduğunu kaydeden Başbakan Tatar, bir dinamizm, bir enerji ve bir umut olduğunu söyledi, bunların bu krizden çıkılabileceğine dair önemli göstergeler olduğunu savundu.

“Dünyadan ayrı bir yerde yaşıyoruz” diyen Başbakan Tatar, Dünya Sağlık Örgütü’nün de Kıbrıs’ın kuzeyindeki rakamları değerlendirmesi gerektiği görüşünü belirtti.

Eleştiriler yapılırken olayın doğru tarafına bakılmasını isteyen Başbakan Ersin Tatar, halkın yararına kararlar almaya çalıştıklarını savundu.

Rehavete kapılmadan açılmanın başladığını söyleyen Tatar, ekonominin de çarkların da dönmesi ile doğru bir noktaya gitmeye başlayacağını savundu, kendi çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

Tatar, “Dar boğazdan geçiyoruz, kaynak ihtiyacı olacaktır” şeklinde konuştu.