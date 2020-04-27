Online konferans gerçekleştiriliyor
Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarında ortaya çıkabilecek ruhsal etkilenmelere yönelik “Psiko-eğitim, Psikolojik İlkyardım” konulu destekleyici online görüntülü konferans yarın sabah saat 13.00’de yapılacak.
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Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarında ortaya çıkabilecek ruhsal etkilenmelere yönelik “Psiko-eğitim, Psikolojik İlkyardım” konulu destekleyici online görüntülü konferans yarın sabah saat 13.00’de yapılacak.
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görevli hemşirelerle gerçekleştirilecek konferansta Dr. Pelin Ünal Varış, Başhemşire Teslime Akbaş, Psikolog İpek Uçkan ve Eğitim Hemşiresi Duygu Örsdemir yer alacak.
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Etiketler : Sağlık Bakanlığı
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