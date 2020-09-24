“Önlem bırakılınca virüs çoğaldı”

Aygün Bahar ÖKMEN

Sağlık Bakanlığı Girne Turizm Limanı'nda ücretsiz PCR testi uygulaması yaptı. Vatandaş tedbir amacıyla testi yaptırdı.

Girne Limanı’nda 13:00’da başlayan ücretsiz PCR testi için alana gelen vatandaşlar, tedbir amacı ile test yaptırmaya geldiklerini ve yerel bulaşın artışının bunda büyük etkisi olduğunu ifade etti.

Gelenlerin bir kısmı liman çalışanı iken bir kısmı bölgede ikamet eden vatandaş oldu. Testlerin yapıldığı Girne Limanı’nda ilk testlerin yapıldığı 12 Eylül günündeki kalabalık görülmedi. Ancak vatandaşın söyledikleri benzerdi. Çoğu tedbir amacı ile test yaptırmaya gelen vatandaş, yerel bulaşın artmasının da test yaptırmalarında büyük etken olduğunu dile getirdi.

PCR testi yaptıranlar ne dedi?

Recep Fındık: “10 gün önce yaptırdım, şimdi yine yaptıracağım”

Liman çalışanı Recep Fındık, “Ben bu limanda çalıştığım için burada test yaptırıyorum. Bu limanda büfeciyim. Pek çok insanla temas halindeyim. 10 gün önce PCR testi yaptırmıştım ve sonuç negatifti ama ne olur ne olmaz, sürekli insanla yüz yüzeyiz diye tekrar yaptıracağım” şeklinde konuştu.

Ahmet Türk: “Bu beşinci PCR testim”

Girne’de yaşayan Ahmet Türk, “Bu beşinci PCR testim olacak. Bir ay önce Türkiye’ye gidip dönmüştüm. Bu nedenle yaptırmıştım. Yaptırmaya da devam ediyorum. Bir şeyim varsa kendimi karantinaya almak istiyorum. Başkalarına zarar vermek istemiyorum. Tedbirli olmakta fayda var. Medyadan burada test yapılacak diye duymamıştım ama civarda yaşadığım için öğrendim. Tanıdıklarımız da covid-19’a yakalanınca tekrar yaptırmak istedim” ifadelerini kullandı.

İbrahim Açıkbaş: “Toplumumuzun sağlığı için üstüme düşeni yapıyor, test yaptırıyorum”

Bölge sakini İbrahim Açıkbaş, “Medyadan duydum burada PCR testi yapılacağını. Buraya da yakın oturduğum için geldim. Hem tedbir, hem korunma amacıyla yaptırıyorum. Kendimde varsa başkasına bulaştırmak istemiyorum. Halkın, toplumumuzun sağlığı için üstüme düşeni yerine getiriyorum” dedi.

Özlem Atalay: “Herkesin sağlığımız açısından bu testi yaptırmasını isterim”

Güvenlik görevlisi Özlem Atalay, “İşim gereği PCR testi yaptırmaya karar verdim. Güvenlik görevlisiyim. İnsanlarla, personelle temas halindeyim. Evde iki tane çocuğum var. Tedbirli olmak istiyorum. Herkesin de sağlığımız için bu testi yaptırmasını isterim” şeklinde konuştu.

Rabia Çolak: “İşim gereği test yaptırdım, herkes yaptırmalı”

“İşim gereği sürekli dışarıda ve insanlarla temas halindeyim. Korktum açıkçası. Olabileceğimi de düşünüyorum. Sonucumu merak ettiğim için yaptırmak istedim. Bence herkes yaptırmalı çünkü bulaş çok hızlandı. Sende yoksa bile karşındakinde olabilir ama test yapılmadan bunu bilemeyiz. Risk olduğu için yaptırmak istedim. Yerel bulaşın da hızlanması bunda etkili oldu. Mayıs ayından sonra çok rahatladı insanlar, virüs yokmuşçasına eski yaşamlarına geri döndü insanlar. Uçuşlar da başladı. Ama insanımız maskeyi, dezenfektanı bırakmıştı. Önlem bırakılınca virüs çoğaldı”

Ahmet Yavuz: “Yerel bulaş arttı. Önlem amacıyla test yaptırmaya geldik”

“Önlem amacı ile test yaptırmaya geldik. Haberlerde burayı duydum o nedenle buraya geldik test yaptırmaya. Yerel bulaş da arttı. Vakalar gün geçtikçe arttı. Özellikle de Girne bölgesinde. Biz de önlem almak istedik, içimizde bir şüphe kalmasın istedik”

Mustafa Yavuz: “Bir şeyimiz olup olmadığını öğrenmek için test yaptırmaya karar verdik”

Tedbir amacıyla PCR testi yaptırmaya karar verdik. Yerelde de vakalar arttı. Yapalım en azından bir şeyimiz olup olmadığını bilelim istedik. PCR testi yapıldığını bildiğim, sosyal medyada duyduğum tek yer burası olduğu için buraya geldik.

Fotoğraflar Aygün Bahar Ökmen