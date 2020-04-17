Önlem almayan işletmeler kapatılacak

İskele Belediyesi, Covid-19 virüsüne yönelik önlemlerini artarak sürdürdüğünü belirtti. Bu çerçevede işletmelere alınması gereken önlemleri almayan iş yerlerinin kapatılacağı uyarı yazıları işletme sahiplerine teslim edildi.

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Birimi, geçtiğimiz akşam İskele’de yaşayan iki kişide korona virüs testinin pozitif çıkmasıyla birlikte İskele ve köylerinde hizmet veren market ve kasapları denetledi.

Denetimler çerçevesinde maske ve eldiven kullanımının yanı sıra sosyal mesafe ve hijyen kurallarını göz önünde bulunduran İskele Belediyesi, kurallara uymayan işletmelerin, ikinci bir uyarı yapılmaksızın, belediye ekiplerince kapatılacağını belirtti.

İskele ve köylerindeki market ve kasaplara gönderilen yazıda yer alan alınması gereken önlemler ve uyulması gereken kurallar şöyle:

1. Market/Kasap içerisine giren kişi sayısı kontrol altında tutulmalı; fazla yoğunluk oluşmaması için gereken yönlendirme sağlanmalı.

2. Market/Kasap içerisinde, bireyler arasında öngörülen sosyal sınırlama mesafesi, en az iki metre olacak şekilde ayarlanmalı ve gerekli uyarılar yapılmalı.

3. Market/Kasap girişlerinin zeminine hijyen paspasları konulmalı, yine girişlerde el dezenfektan malzemeleri, eldiven ve maske bulundurulmalı.

4. Market/Kasap içerisine giren bireylerin maskeli ve eldivenli olup olmadığı kontrol edilmeli, kurala uymayan bireylerin işletme içerisine alınması yasaklanmalıdır.

5. Her Market/Kasap işletmesi, işletme içerisindeki temel hijyen ile ilgili önlemlerini almak üzere kendi ekibini oluşturmalıdır.

6. Marketlerdeki alışveriş arabaları ve/veya sepetlerinin kolları, düzenli ve sürekli olarak dezenfekte edilmelidir.

7. Kasada çalışan personelin; eldiven-maske kullanımı sağlanmalı, el hijyen uygulamalarına dikkat edilmelidir.

8. Market/Kasap içi havalandırması sürekli sağlanmalıdır.

9. Market/Kasap içerisindeki en fazla müşteri sayısı, müşteriye doğrudan hizmet sunulan

Belediye açıklamasında İskele ve köylerinde yaşayan vatandaşların, şikayet ve önerilerini Alo Zabıta hattına ya da 0548 810 11 16 numaralı telefona whatsup aracılığıyla yapabileceği de kaydedildi.