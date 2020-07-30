Onların derdi başka!

YENİDÜZEN (ÖZEL)

Uzunca bir süredir sancılı süren UBP- HP Hükümeti'nin yıkılıp yerine UBP-DP-YDP Hükümeti'nin kurulacağı hatta yeni hükümette pazarlıkların son aşamaya geldiği iddia edildi.

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, UBP-DP-YDP Hükümeti neredeyse ‘hazır’, bakanlık paylaşımlarında ise pazarlıklar sürüyor.

Bir süredir gizliden gizliye devam eden ‘hükümet pazarlıkları’nın büyük ölçüde netleştiği öne sürülürken, UBP'ye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre; DP’ye Turizm Bakanlığı, YDP’ye ise Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın verileceği, diğer bakanlıkların ise UBP’ye kalacağı kulislerde konuşulanlar arasında.

Öte yandan YDP ile DP’nin 2’şer bakanlıkta direttiği de ileri sürülüyor. Siyasi kaynaklar bu yöndeki pazarlığın dün gün boyunca devam ettiğini savundu.

Özgürgün’le 26…

Oluşturulacak hükümetin 26 sayısına dayanması ise kritik. Yeni hükümetin Meclis'te 26 sayısına ulaşıp güvenoyu alabilmesi için İstanbul'da bulunan Hüseyin Özgürgün'ün oyuna da ihtiyacı var. Özgürgün’ün dönmek için ‘yargılanmamayı’ koşul koyduğu da iddialar arasında.

‘Çatı adayı’ da masada

İddialara göre; Hükümet pazarlıklarında Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik ‘çatı adayı’ da masada…

Bugün açıklanması beklenen Serdar Denktaş’ın adaylığının da ‘pazarlık hamlesi’ olduğu iddia edilse de DP’li kaynaklar, Denktaş’ın adaylığının ‘kişisel’ olduğunu savunuyor.

DP kaynakları: Tatar hükümeti bozsun, hazırız

DP kaynakları ise UBP ile temas kurulduğunu “aracıların” partiye geldiğini doğruladı. DP'den üst düzey kaynaklardan alınan bilgilere göre UBP, HP ile hükümeti bozma konusunda istekli ancak DP ve YDP'nin tavrının netleşmesini istiyor. DP'li üst düzey yetkiler YENİDÜZEN’e verdiği bilgide şunları kaydetti: “Evet UBP'den aracılar geldi, görüştük, baız netleşen detaylar var. UBP, HP ile hükümeti bitirmekte kararlı. Bizim kendilerine ilettiğimiz 'hükümeti bozun, PM'den Tatar’a yeni hükümet için yetki verin, biz de bir saatte PM'yi toplar hükümette yer alma kararını alırız. Siz hükümete devam ederken biz PM'yi toplayıp neyin kararını alacağız? Doğru olan hükümetin bir an önce bozulmasıdır. Bize gelen UBP'li aracılar ‘hazır mısınız, var mısınız’ diye bir süredir nabız yokluyor. Siz nikahı bozun, arının, oturalım biz de toplanalım, yetki alalım, görüşelim, bizim söylediğimiz budur. Her geçen gün sürecin önünü kısıtlıyor. Sürecin uzamaması lazım. Seçim yasaklarına kısa bir süre kaldı. Hükümetin kurulma süreci zaman alıyor"

"Denktaş aday olacak" iddiası hükümetle ilgili mi?

YENİDÜZEN’in “Serdar Denktaş’ın Cumhurbaşkanı adayı olacağına dair söylentilerin” sorulması üzerine DP kaynakları, “Serdar Beye biz geçen hafta hükümet kurma çalışmaları yaptığımızı ilettik. O da aday olup olmayacağına kendisi karar verecek. Aday olacaksa da bağımsız aday olacak. Adaylığının bu konuyla alakası yok. Biz UBP kanadına Serdar Bey aday olacaksa bağımsız aday olacak, biz DP olarak aday göstermeyeceğiz diye ilettik” yanıtını verdi.

YENİDÜZEN’in “Süreç olgunlaştı mı, yeni hükümet kurulacak mı” sorusuna karşılık ise DP'li kaynak “Top Tatar’dadır, hükümeti bozarsa, bir saatte yetkiyi alır, görüşürüz” dedi.

Arıklı: “Arkadaşlar fikir jimnastiği yapmış olabilir”

Parti yetki organlarının ‘hükümet görüşmeleri yapma yetkisinin’ kendisine verildiğini ifade eden YDP Genel Başkanı Erhan Arılı, kendisinin henüz bu yetkiyi kullanmadığını söyledi.

“Ben tatildeydim, yeni geldim…” diyen Arıklı, soru üzerine partili bazı arkadaşlarının, ‘Hükümet görüşmeleri’ adına ‘fikir jimnastikleri yapmış olabileceğini’ de kaydetti.

Mevcut bir Hükümet varken, başka bir hükümet için pazarlık yapmanın etik dışı olduğu görüşünü ifade eden YDP Başkanı Arıklı, UBP-HP Hükümeti’nin sonlanması durumunda görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.