Siyasi anlamda birbirini tanımayan iki ülke Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye’nin sportif alanda karşı karşıya gelemelerine bir yenisi daha eklendi. İki ülke bu kez teniste rakip oldu. Lefkoşa’nın güneyinde Davis Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Grup 1. Tur eşleşmesinde Kıbrıs ile Türkiye arasındaki 3 gün sürecek milli maçlar dün başladı.

Türkiye geriden geldi

Ledra Palas sınır kapısına yakın bir noktada bulunan Ulusal Tenis Merkezi’nde yer alan karşılaşmaların ilkinde Kıbrıs’tan Cem İlkel, Türkiye’den de Petros Chrysochos karşı karşıya geldi. Rakibini 6-7, 3-6, 6-3, 6-0, 6-4'lük setlerle mağlup eden İlkel, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak Türkiye’yi 1-0 öne geçirdi.

Günün ikinci maçında Kıbrıs’tan Menelaos Efstathiou ile Türk tenisinin önemli isimlerinden Marsel İlhan karşı karşıya geldi. İlhan da İlkel gibi 5-7, 1-6, 6-4, 7-6, 6-4’lük set sayıları ile 2-0’dan maçı 3-2 kazandı. Bu sonuçla Türkiye Kıbrıs karşısında 2-0 öne geçti.

İki ülke Davis Cup Avrupa/Afrika Bölgesi elemelerinde tur atlayabilmek için mücadele ederken, ülkemiz sporcuları daha önceki karşılaşmalarda olduğu gibi bu karşılaşmalara da seyirci kalıyor

Yarın tamamlanacak

Milli karşılaşmada bugün çiftler maçı oynanacak. Bugün Kıbrıs’tan Petros Chrysochos / Eleftherios Neos ile Türkiye’den Altuğ Çelikbilek / Anıl Yüksel çiftleri karşılaşacak. Milli karşılaşmalarda yarın ise Petros Chrysochos – Marsel İlhan ve Menelaos Efstathiou – Cem İlkel karşılaşması oynanacak. İki milli takım arasında oynanacak karşılaşmalarda üç galibiyet elde edecek olan takım bir üst tura yükselecek. Kıbrıs – Türkiye eşleşmesinde galip gelen taraf ise bir üst turda Tunus – İsveç maçının galibi ile eşleşecek.