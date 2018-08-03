ONLAR ‘MÜŞAVİR’ OLMAYACAK

Ayşe GÜLER

Kamuoyunda uzun yıllar tartışılan ‘müşavirlik’ sistemini ortadan kaldıran, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın hayata geçmesi ile kamuya atanan 26 isim, görevden alındıklarında eski işine geri dönecek.

Yeni düzenlemeye göre; Turizm ve Çevre Bakanlığı hariç, Başbakanlık ile birlikte toplam 9 bakanlıkta yapılan görevlendirmelerin ardından söz konusu kişiler müşavir olamayacak.

Yeni müşavir yaratılmaması için hayata geçen çalışma sonrasında üst kademe yöneticisi olarak atanan ve görevden alınan kişiler, atanmadan önce bulundukları kadro ve maaşa dönecek.

Atamalar…

CTP-HP-TDP-DP 4’lü Koalisyon Hükümeti döneminde yasallaşan yeni düzenlemeye göre bu statüde Başbakanlığa tek atama yapıldı.

Personel Dairesi Müdürlüğüne atanan Nahide Kayan Eraslan, görevden alınması halinde daha önce kamudaki görevine devam edecek.

Aynı şekilde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na yapılan 3 atama, Maliye Bakanlığı’ndaki 2 atama da bu kapsamda…

Öte yandan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda 7 atama, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndaki 2 atama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’ndaki birer görevlendirmenin yanı sıra İçişleri Bakanlığı’nda 5 isim, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda ise 3 isim müşavir olamayacak.

Bunun yanı sıra Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı’nda ise henüz yeni görevlendirme yapılmadı.

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BAKANLIK, BAKANLIK DAĞILIM NASIL?

Başbakanlık’ta tek atama, Dışişleri’nde 3…

Başbakanlık’ta yalnızca Personel Dairesi Müdürlüğüne atanan Nahide Kayan Eraslan kamudaki görevine devam edecek. Diğer tüm atamalar, daha önce müşavir olan isimlerden oluşuyor.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü Mustafa Kendir, Özel Kalem Müdürü Sonat Altuğ ve Müsteşar Güneş Onar, ‘müşavir’ olamayacak. Daha önce devletteki işine dönecek.

Maliye, ekonomi ile tarımda 6 isim…

Maliye Bakanlığı’nda Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü Canan Altay ile Bakanlık Müdürü Elif Pekri, görevden alınması haline kamudaki eski bareminde çalışmaya devam edecek.

Öte yandan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda Ticaret Dairesi Müdürü Alpay Çelebi ile Şirketler Mukayyitliği Müdürü Olgun Yetişmiş müşavir olmayacak. Her ikisi de Vergi Dairesi’ndeki görevlerine geri dönecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ile Tarımsal Araştırma Dairesi Müdürü Cem Karaca aynı pozisyonda bulunuyor.

Eğitim Bakanlığı…

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda ise İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik, Bakanlık Müdürü Adnan Eraslan, Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Aktan Erdoğa, Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Salih Sarpten, Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları, Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Başkanı Ahmet Karahan, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Neşe Ertok kamuda görevine devam edecek.

Çalışma’da tek isim…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda ise bu pozisyonda, kamu görevine dönecek tek isim Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Avseven. Avseven, görevden alınması halinde kamudaki işine dönecek. Bakanlıktaki diğer tüm atamalar, geçmişte ‘müşavir’ olan, şu anda da göreve çağrılan isimler oluşturuyor.

5 görevlendirme de İçişleri Bakanlığı’nda…

Öte yandan İçişleri Bakanlığı’nda müdür olarak atanan ancak kamudaki işine dönecek 5 isim bulunuyor.

Harita Dairesi Müdürü Ahmet Alemdar, Yerel Yönetimler Müdürü Fatma Serinkan, Tapu ve Kadastro Müdürü Arif Ozankaya, Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin ile Mağusa Kaymakamı Kemal Serpal görevlerinin sona ermesi halinde devletteki görevine kaldığı yerden devam edecek.

Sağlık ve ulaştırmada 4 atama, turizmde yeni görevlendirme yok…

Sağlık Bakanlığı’nda bu pozisyonda olan tek isim Bakanlık Müdürü Ceyhun Ümiter.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda ise 3 isim, müdürlük görevinin sona ermesi halinde kamudaki işine devam edecek.

Karayolları Dairesi Müdürü Serhan Kazmacı, Plan ve Proje Müdürü Ahmet Aydın ile Bakanlık Müdürü Zerrin Metcooğlu bu pozisyonda olan isimler…

Öte yandan Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı’nda ise henüz yeni görevlendirme yapılmadı.

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GÖREVE ATANANLAR

NE DÜŞÜNÜYOR?

Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Salih Sarpten:

“Yeni düzenleme ile kamudaki verimlilik artacak”

Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Salih Sarpten, yeni düzenlemenin kamudaki verimliliği artıracağını, oldukça önemli olduğunu söyledi.

Sarpten, “Şu an biliyorum ki bir önceki görevime geri döneceğim. İşleri yapmaya devam edeceğim” diyerek, “Hem benim yeni görevimi kabulümde hem de çalışma hayatımdaki planlamayı yapmak adına fırsat yaratması adına yeni yasa oldukça önemli” şeklinde konuştu.

Geçmişte 3’lü kararname ile atanan bürokratların siyasi atama olarak görev yaptığını ifade eden Sarpten, yeni çalışma ile bürokratların devlet adına görev yapacağını kaydetti.

Sarpten, eğitimde reform nitelikli uygulamaların yapılması gerektiğine değinerek, “Eğitimde uygulanabilir stratejik planı hayata geçireceğiz” dedi.

Tarımsal Araştırma Dairesi Müdürü Cem Karaca:

“Kamu görevine döneceğimi bilerek, bu sorumluluğu kabul ettim”

Tarımsal Araştırma Dairesi Müdürü Cem Karaca, kamu görevine geri döneceğini bilerek bu sorumluluğu kabul ettiğini söyledi.

Müşavirlik sistemini yıllardır eleştirdiğini, bu nedenle de yeni düzenlemeyi doğru bulduğunu ifade eden Karaca, “Sürekli hükümetler değişiyor. Genç yaşta, en verimli çağda devletten el çekiyorsunuz. Evde oturup maaşını alıyorsunuz. Bu kabul edilebilir değildi” dedi.

Karaca, daire personeli olması nedeniyle sorunları ve neler yapılabileceğini yakinen bilen bir kişi olduğunu da söyleyerek, tarımsal araştırmayı daha üst noktalara taşımak istediklerini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürü Ceyhun Ümiter:

“Önemli olan mevki değil, hizmet…”

Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürü Ceyhun Ümiter ise bu göreve gelmeden önce 16 yıl hastane amirliği yaptığını, mevkiinin değil, memleket için hizmet vermenin önemli olduğunu söyledi.

Ümiter, görevinin sona ermesinin ardından sağlık sektöründeki işine döneceğini belirtti.

Sağlık sektörünün daha iyiye gitmesi, halk sağlığını ön plana çıkararak, hastalara kaliteli hizmet sunmayı hedeflediğini dile getiren Ümiter, “Daha önce bölgesel yöneticilik yaptım. Benim için mevki önemli değil” dedi.

Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları:

“Müşavir olacak olsaydım, bu görevi kabul etmeyecektim”

Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları, siyasi görevlerin gelip, geçici olduğunu söyledi, görev süresi tamamlandığında eski ve asli görevine dönecek olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

“Müşavir olacak olsaydım, bu görevi kabul etmeyecektim” diyen Hamzaoğulları, “24 yıllık öğretmenim. Görev aşkıyla yanan bir kişiyim. Öğrencilerimden ayrılıyorum, hayatıma parantez açıyorum. Müşavir olamamak benim için olumlu bir durum” şeklinde konuştu.

Hamzaoğulları, öncelikli olarak, eksiklerin tamamlanması için çalışacağını ifade ederek, çeşitli dernekler tarafından sunulan 75 projeyi değerlendireceğini, bunların hayata geçmesi için çalışacağını kaydetti.

Ticaret Dairesi Alpay Çelebi:

“Yapılacak atamalar iki kez düşünülecek, oldukça olumlu bir çalışma”

Ticaret Dairesi Alpay Çelebi, düzenlemenin oldukça olumlu olduğunu ifade etti.

Yeni çalışma ile yapılacak atamaların ‘iki kez’ düşünüleceğini dile getiren Çelebi, bu durumun kamudaki verimliliğin artmasına neden olduğunu aktardı.

Çelebi, yeni dönemde yürürlükte olan Ürün Güvenliği Yasası, Tüketicileri Koruma Yasası ve Metroloji Yasası’nı uygulayacaklarını belirterek, çalışmaların sürdüğü Hal Yasası’nı da kısa sürede hayata geçirmeyi planladıklarını kaydetti.





Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana:

“Geri döneceğimi bilerek, görevi kabul ettim”

Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, görevi kabul ederken, eski baremine döneceğini bilerek bu kararı verdiğini söyledi.

“Benim için önemli olan müşavir olmak değildi, hizmet vermek için geldim” diyen Vurana, kamuya 15 yıldır hizmet verdiğini, görevi boyunca da elinden geleni yapacağını kaydetti.

Vurana, bu göreve gelmeden önce Tarım Dairesi’nde çalıştığını ifade ederek, 2 gün önce atamasının yapıldığını, ilk olarak dairenin yapısını inceleceğini, ardından da çalışmalara başlayacağını belirtti.